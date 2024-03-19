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Нашли тела двух пропавших: спасатели эвакуировали туристов, попавших в снежный плен на Камчатке

Участников лыжного похода накрыло лавиной

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Видео: Городские порталы

На Камчатке лавина накрыла группу туристов. Всё случилось 18 марта недалеко от перевала Красноармейского.

— Группа шла по гребню, сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, здесь их накрыло снегом, — рассказали в МЧС.

Выбраться самостоятельно смогли 9 человек. Пропали 19-летний парень и 44-летняя женщина.

К месту происшествия отправились спасатели, но их путь усложнила сильная метель и опасность повторного схода лавины. Добраться до туристов сотрудники МЧС смогли утром следующего дня. До этого участники группы сами обнаружили пропавшую женщину погибшей, тело молодого человека обнаружили под снегом спасатели.

Девятерых выживших участников лыжного похода спасатели довели до Семеновского кордона, откуда всех эвакуировали на вертолете. Как сообщают в региональном МЧС, медицинская помощь никому не потребовалась. Тела погибших вывезут, как только позволит погода.

По данным МЧС, туристическая группа прошла регистрацию и была предупреждена об опасности схода лавины. Региональный СК проводит доследственную проверку.

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