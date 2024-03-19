«Мы сделали это»: Путин вышел на сцену на Красной площади с кандидатами в президенты

Владимир Путин вышел на сцену митинг-концерта на Красной площади, посвященный 10-летию присоединения Крыма. Вместе с ним на сцену поднялись другие кандидаты в президенты РФ: Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий.

Владимир Путин вышел на сцену после выступления группы «Любэ». Президент поздравил людей с юбилеем присоединения. Он назвал полуостров стратегически важной территорией и гордостью России. Президент рассказал о восстановленной железной дороге от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска и о том, что скоро поезда пойдут в Севастополь через Донбасс и Новороссию. Рассказал и о других присоединенных территориях.