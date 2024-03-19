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«Мы сделали это»: Путин вышел на сцену на Красной площади с кандидатами в президенты

Он поздравил собравшихся с 10-летием присоединения Крыма

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Владимир Путин выступил на концерте в честь присоединения Крыма

Владимир Путин вышел на сцену митинг-концерта на Красной площади, посвященный 10-летию присоединения Крыма. Вместе с ним на сцену поднялись другие кандидаты в президенты РФ: Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий.

Владимир Путин вышел на сцену после выступления группы «Любэ». Президент поздравил людей с юбилеем присоединения. Он назвал полуостров стратегически важной территорией и гордостью России. Президент рассказал о восстановленной железной дороге от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска и о том, что скоро поезда пойдут в Севастополь через Донбасс и Новороссию. Рассказал и о других присоединенных территориях.

— Путь новых регионов на Родину оказался более тяжелым и трагичным, но мы сделали это, — сказал Владимир Путин со сцены.

После этого Путин передал слово другим участникам недавних выборов. Они присоединились к поздравлениям. Затем Путин спел гимн России с остальными участниками митинга-концерта на Красной площади. Концерт закончился под трек рэпера ST (Александра Степанова) «Дай ему сил», клип на который музыкант снимал на Донбассе.

После люди начали расходиться.

Корреспонденты MSK1.RU тоже побывали на этом концерте и провели оттуда онлайн-трансляцию.

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