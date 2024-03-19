«Она ж никто!» Сожительница получила деньги за смерть бойца ЧВК — его отец умер в борьбе за них, а мачеха в нищете

Сергей Завацкий погиб в 36 лет в спецоперации, куда отправился из колонии Источник: Юрий Орлов











Сергей Завацкий отправился за решетку в 2020 году за избиение до смерти своего приятеля, а спустя два года заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Всё это время близкие Сергея — отец Яков Абрамович и мачеха Наталья Владимировна — ждали вестей от сына, но вместо этого получили сообщение о его гибели. О том, что Сергея будут хоронить не в Алтайском крае, где он жил с родителями, а в Новосибирской области, они узнали за день до похорон. Пара так и не смогла побывать на его могиле. Вторым ударом стало известие о «гробовых» — их, как узнала Наталья Владимировна, в тогда еще работавшем офисе ЧВК в Новосибирске получила сожительница из Усть-Тарки, которая и выступала свидетельницей по уголовному делу Сергея. Яков Абрамович этого известия не выдержал и умер, оставив Наталью Владимировну одну в ветхом доме и с кучей долгов. О том, как женщина продолжает искать ответы и бороться за деньги, рассказывает Ксения Лысенко.



«От нищеты мы стали есть голубей». Детство и первые судимости

Наталья Владимировна начала жить с Яковом Абрамовичем в 1992 году. Он был потомком поволжских немцев, сосланных в Сибирь, и жил в Усть-Тарке с маленьким сыном Сережей. Про маму Сережи Наталья Владимировна знает немного: с Яковом Абрамовичем она не сочеталась браком, а вскоре после рождения Сережи сначала уехала в Сургут, где нашла себе мужа, а затем в Германию, и связь с сыном особенно не поддерживала.



В 1992 году Сергею едва исполнилось 5 лет. Как вспоминает Наталья Владимировна, в то время она работала в банке и могла себе позволить одевать мальчика «в лучшее» и нанимать ему репетиторов, но деньги вскоре закончились. Из-за бедности пара (Наталья Владимировна и Яков Абрамович не были женаты) в 2001 году переехала в Рубцовск Алтайского края за хорошей жизнью.

В начале нулевых пара уехала в Рубцовск Источник: Игорь Ширин / 2ГИС











— Мы тогда жили в благоустройке, отец (так она называет Якова Абрамовича. — Прим. ред.) на крыше голубей ловил, а я их варила. Да, представляете, от нищеты мы стали есть голубей. Ну нечем было кормиться, понимаете?! Время такое было. И хлеб из отрубей пекли, и по полям с ним ходили, и бутылки мыли — всё делали. Господи! Мы вот это всё пережили, а последнее он пережить не смог, — вздыхает Наталья Владимировна, имея в виду смерть Якова Абрамовича. — А Сережка всё время с нами. В детсаду, в школе его хвалили, и отца его хвалили: что вот, такая рабочая семья. Никаких замечаний я не помню, пока он не съездил в Германию к матери.



В подростковом возрасте с Сергеем начались первые проблемы, и их мачеха связывает с поездкой парня в Германию, на которую семья кое-как насобирала денег. Наталья Владимировна объясняет, что отъезд Сергея к маме воспринимали хорошо, потому что думали, что жизнь в Германии даст ему больше привилегий, чем здесь, в Алтайском крае. Но Сергей вскоре вернулся и, по признанию мачехи, стал раздраженным:



— Мать ему втемяшила там в голову: они забрали тебя, пускай тебя и кормят, и одевают, и денег дают.

«Отец Сережку в ежовых рукавицах держал, ну и тот его как-то побаивался, а потом пошло-поехало» Наталья Владимировна, мачеха Сергея

— Он тут училище окончил, что-то со станками связано, начал мотаться туда-сюда. То в Усть-Тарку уедет, то к бабке (по материнской линии, проживала в Усть-Таркском районе. — Прим. ред.). В общем, от нас он выписался в 2011 году.



В этом же году, судя по картотеке дел Татарского районного суда, у Сергея случается первая судимость — за кражу группой лиц (п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Потом приговоры ему будут выносить в 2012 году, в 2018-м (дважды) и 2020-м — за кражи, перевозку или сбыт наркотиков и, наконец, за умышленное причинение вреда, которое повлекло смерть человека.

— Он и в Рубцовске у нас сидел (НГС не обнаружил в картотеках дел приговора Сергею Завацкому. — Прим. ред.). Посидит — выйдет. Отец это всё так тяжело воспринимал... Ну он у меня такой — всё в себе держит, и Сережка такой же. Ездил он в Усть-Тарку, где Сережу судили, за сердце всё хватался, — говорит Наталья Владимировна.



«Мы бы кредиты взяли». Как Сергея похоронили в Усть-Тарке, а не у родителей

В 2019 году после очередного отбытого срока сына Яков Абрамович поехал в Усть-Тарку, чтобы увидеться с ним и родственниками, приехавшими из Германии. Там он выяснил, что у Сергея появилась сожительница, которая к тому моменту была беременна. Яков Абрамович передал деньги сыну в качестве помощи, а Наталья Владимировна собрала подарки для новорожденного. С тех пор, как говорит она, Яков Абрамович держал связь с Еленой — так зовут сожительницу.



Зимой того же года во время семейного застолья с Еленой, ее родной сестрой и соседом Сергей избил последнего скамейкой. Как говорится в приговоре Татарского районного суда, это произошло после того, как Елена рассказала Сергею, что пока того не было дома, сосед предлагал ей сожительствовать и «бросить Серегу». Сергей попытался выяснить это у соседа, но пьяный мужчина, по словам свидетелей (в их числе была Елена. — Прим. ред.), был груб и оскорбил его. Сын Якова Абрамовича со злости схватился за скамейку и нанес оппоненту несколько ударов. Оставив соседа в доме, он вместе с женщинами пошел за алкоголем, а когда вернулся, обнаружил, что мужчина потерял сознание и изо рта у него бежит кровь. Сергей вызвал скорую и рассказал медикам, что избил его.



Это обстоятельство суд учтет как смягчающее. Сергей, согласно приговору, помогал транспортировать избитого, звонил в больницу и интересовался судьбой, а также написал чистосердечное признание. Отягчающим стал рецидив, также в приговоре отмечается, что Сергей страдал зависимостью от алкоголя. Спустя несколько часов сосед скончался в больнице из-за тяжелых травм головы.



— Это стало для нас ударом. Запросили 12 лет! Но срок скостили до 6, там много смягчающих было. Конечно, отец говорил с ним, спрашивал, зачем он это сделал. Но видите... Яков Абрамович был такой скрытный. Если я проревусь, проплачусь, то тот так не мог. Ляжет, молчит, всё в себе держит, — рассказывает Наталья Владимировна и плачет.

«Оба они замкнутые были, может, отчасти поэтому тот погиб, а Яков Абрамович умер» Наталья Владимировна, мачеха Сергея

Все два года, пока Сергей сидел, Яков Абрамович регулярно созванивался с Еленой. В конце 2022 года странный звонок получили и от Сергея:



— Он еще так сказал: «Папка, я скоро денег много заработаю, я вам дом построю». Ну мы ж живем-то вон как. Но отец как-то не воспринял это, не понял, наверное. А тут звонит сожительница и говорит, что он туда поехал. Мы очень переживали, ждали новостей.



Новость в феврале 2023 года им рассказала родная сестра Елены — она сообщила, что Сергей погиб буквально через месяц после того, как уехал из колонии.

У Якова Абрамовича сразу давление подскочило, и Наталья Владимировна вызвала скорую. В справке о смерти бойца ЧВК (есть в распоряжении редакции), которую удалось получить женщине, говорится, что ее пасынок погиб из-за «разрушения частей тела в результате взрыва артиллерийского снаряда».



Семья теперь стала ждать новостей о доставке тела, но 12 февраля сестра Елены отзвонилась и сообщила, что тело привезут к ним в Усть-Тарку, а похороны пройдут буквально через несколько часов (в итоге они прошли 13 февраля. — Прим. ред.).



— Ну никак мы не успевали приехать! Отец сидит красный, опять за сердце держится. Мы вообще хотели, чтобы к нам привезли. Мы бы кредиты взяли, заняли уж как-нибудь, но достойно похоронили. А сейчас я фото видела — крест деревянный стоит, никто туда не ходит. Да мы бы лучше похоронили! А на следующий день звонит нам сожительница и говорит, что Сережку похоронили и что ей дадут квартиру или деньги. Радостная такая. А я думаю, почему ей? Она ж никто, посторонний человек. Отец еще попросил ее свидетельство о смерти выслать по вотсапу, вот она отправила, и всё. Больше трубку от нас не брала, — вспоминает Наталья Владимировна.



По ее словам, семья предполагала, что деньги будут как-то разделены на равные части между сожительницей, а точнее, их общим с Сергеем сыном, Яковом Абрамовичем и его кровной матерью. Тем более, как выяснила женщина, в завещание при подписании контракта с ЧВК «Вагнер» Сергей вписал малолетнего сына и Якова Абрамовича. Обо всем этом ей якобы рассказал мужчина, с которым ее пасынок сидел в одной камере. Корреспондент НГС попытался с ним связаться через социальные сети, но у того давно неактивен аккаунт.



«Да какая ж это жена? Сожительница она». Как семья писала обращения

— Там еще деньги на памятник выделялись около 100 тысяч. И зарплата еще. Всё получила она, 7 миллионов примерно. У меня подруга в Усть-Тарке есть, говорит, что эта Елена купила дом себе за 2,5 миллиона. Живет отлично, гуляет. А везде в ответах, куда бы я ни писала, ее называют жена, жена... Да какая ж это жена?! Сожительница она, — возмущается Наталья Владимировна.



Летом прошлого года, когда Наталья Владимировна писала обращения, она узнала, что незадолго до заключения контракта Сергей вступил в колонии в брак с другой женщиной — Тамарой (имя изменено). Наталье Владимировне удалось найти ее в соцсетях и поговорить, но та, с ее слов, ничего про Сергея толком и не знала. Но по просьбе мачехи написала обращение главе Усть-Таркского района (фото есть в распоряжении редакции).

На вопрос о том, почему похоронили Сергея не там, где живет его отец, в администрации ответили, что прописан Сергей был в Усть-Таркском районе (в селе Богославка, где живет его бабушка по линии матери. — Прим. ред.). Кроме того, здесь имеется самое большое волонтерское движение по уходу за могилами погибших. Памятник погибшему участнику ЧВК могут установить ближайшие родственники.

Тем временем Наталья Владимировна через обращение во все инстанции, в том числе в приемную президента, узнала, что выплатами погибшим занимается ЧВК «Вагнер», и все вопросы стоит адресовать туда. Однажды она смогла дозвониться до офиса ЧВК в Новосибирске, когда он еще существовал. Там голос в трубке сообщил, что деньги Сергея были отданы его жене:



— Я говорю, какая она жена, она, говорю, посторонний человек. Я спрашиваю: «А отец в завещании был?». Он говорит: «Да, она должна была поделиться с вами, с отцом, деньгами. Должна была, но если не поделилась, это на ее совести». Да эту совесть, пускай она, знаете, куда запихнет?! Почему вы отдали не по закону деньги?



Яков Абрамович отправил обращение в ЧВК «Вагнер», но ответа так и не получил.

В феврале этого года Наталья Владимировна получила награды. Ей это тоже кажется странным: и деньги, и награды должны были, по ее словам, достаться родителям Источник: предоставлено Натальей Владимировной











— Деньги должны быть отданы отцу, мы так и думали, тем более парень, который с ним сидел, это подтвердил. Отец всегда говорил, что пока я живой, купим с тобой однокомнатную квартиру и будем жить. Но мы так и не приобрели квартиру. А как с Сережкой всё началось, отец говорил: «Я скоро сдохну, я скоро сдохну». Я говорю: «Ничего, жить еще будешь, я не дам тебе умереть». Вот, представляете, сейчас его нет, а я даже печку не умею топить, без него как без рук, — голос Натальи Владимировны срывается. — Бани нет, крыша течет, а она (сожительница) всё шикует, всё пропивает, поди.



В августе прошлого года, после того, как Наталья Владимировна с Яковом Абрамовичем отправила очередное обращение в прокуратуру (есть в распоряжении НГС), с ними внезапно связалась Елена.



— Они так кричали! — говорит Наталья Владимировна. — Спрашивает отца: «Сколько вы можете везде писать?». А он говорит: «Верни деньги, они не тебе были завещаны, и ты это знаешь!» А она так смеясь говорит: «Вот приезжай, я тебе комнату выделю». И на этом всё.



В начале марта этого года, так и не добившись получения выплат от снохи, Яков Абрамович умер. Чтобы похоронить близкого человека, с которым прожила всю жизнь, Наталье Владимировне вновь пришлось занять денег:



— У меня обошлось в 46 тысяч. Звонила в Германию, говорю, помогите, вы же должны помнить, как в советское время я вам помогала. Я у соседей здесь везде-везде назанимала. Это так скромно у меня вышло. Мы брали всё по минимуму, ну и всё. Вот сейчас мне надо соседям отдавать, брать кредит опять. Мы из кредитов вообще не вылазили. Боже мой! Вон сейчас холодильник стоит в кредите, телевизор в кредите. Как жить?

