Под обстрелом в Белгороде погибла 16-летняя девушка: главные новости 17 марта

В Белгородской области снаряды попадают в жилые дома и автомобили Источник: vvgladkov / T.me











Каждый день наша редакция следит за главными событиями дня. Мы собираем новости в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 марта.

Белгородскую область массово обстреляли

При атаке на Белгородскую область погибли люди, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

— К большому горю, у нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась, — написал губернатор в телеграм-канале.



Отец девушки получил закрытую черепно-мозговую травму, ожоги тела и отравление угарным газом.

Источник: vvgladkov / T.me











Источник: vvgladkov / T.me











Источник: vvgladkov / T.me











После второго обстрела погиб мужчина, 11 человек пострадали.

— В момент обстрела города мужчина находился на парковке. От полученных ран он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. 11 человек получили ранения различной степени тяжести. 8 человек находятся в городской больнице № 2. В самом тяжелом состоянии — женщина с осколочным ранением грудной клетки. Врачи делают всё, что в их силах, чтобы спасти ей жизнь, — сообщил Вячеслав Гладков.

Источник: vvgladkov / T.me











Источник: vvgladkov / T.me











Источник: vvgladkov / T.me











Источник: vvgladkov / T.me











Источник: vvgladkov / T.me











Источник: vvgladkov / T.me











При обстреле поселка Октябрьского пострадали восемь человек.

— У 15-летнего парня осколочное ранение коленного сустава, у мужчины — непроникающее осколочное ранение грудной клетки, у женщины — осколочные ранения правой голени, еще у одной — осколочное ранение головы. Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения спины и руки. Трое мужчин самообратились в районную ЦРБ: у одного — осколочные ранения головы и проникающее ранение живота, а также верхних и нижних конечностей, еще у двоих пострадавших осколочные ранения нижних конечностей, — сообщил Гладков.



В Грайворонском городском округе двое пострадавших.

— В результате прилета снаряда в частный жилой дом в селе Гора-Полол пострадала женщина — у нее слепое ранение головы. В Грайвороне один из снарядов разорвался рядом с частным жилым домом — пострадал мужчина. У него осколочные ранения головы и плеча, — написал губернатор.



Московскую область атаковали беспилотники

Губернатор Московской области Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников. В общей сложности было сбито пять БПЛА: в Раменском городском округе, Ступинском городском округе, Домодедово.

— На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский из-за опасности вводили ограничения, однако потом их сняли, передали в Росавиации.

Ozon ввел новый сбор для предпринимателей

Владельцы пунктов выдачи Ozon массово пожаловались на введение сервисного сбора со стороны маркетплейса. В некоторых городах появились объявления о закрытии ПВЗ.

Источник: Baza / T.me











В пресс-службе Ozon сообщили, что сумма сервисного сбора будет высокой только у малой части пунктов — с высокой прибылью. Но и для тех придумали специальные инструменты, которые позволят снизить убытки.



— Сервисный сбор для маленьких и начинающих предпринимателей составляет всего 1 рубль в месяц, — подчеркнули в компании. — Жаль, если какие-то предприниматели откажутся от прибыльного бизнеса, но мы уверены, что таких будет минимум. Со своей стороны мы постоянно на связи с партнерами, их клубами и объединениями. Вчера мы провели онлайн-встречу, где ответили на вопросы агентов, и планируем еще серию встреч, чтобы подробно ответить на все возникающие вопросы.

