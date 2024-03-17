Еда — бесплатно, кресло — общее. Как россияне годами живут на ЖД вокзале и почему не хотят оттуда уезжать

Внутри вокзала постояльцы создали отдельный мир: со своими правилами и расписанием. Наши коллеги из 72.RU провели с ними день и рассказыва.n, как живут там, где это кажется невозможным. А ведь такие люди есть практически на любом вокзале страны.



«У меня было три жены, три дома»

На первом этаже вокзала магазины и кафе. Возле табло с рейсами всегда толпятся люди — сидят на сумках, корточках или полу. Второй этаж разделен на несколько залов, в которых нет ничего, кроме сидений и пустого шкафа для книг.

