От Марокко до Бразилии: два россиянина проплыли 5 тысяч км на б/у катамаране — смотрите, как это было

Источник: Городские порталы

Житель Барнаула Александр Проваторов вместе с другом из Санкт-Петербурга Андреем Светашовым проплыл более пяти тысяч километров на катамаране. Путь от Марокко до Бразилии занял 23 дня, в большинство из которых был шторм.

Как это было и с какими препятствиями они столкнулись — смотрите в видео выше.

Друзья купили б/у катамаран с тремя парусами и усовершенствовали его конструкцию, установив мощный лодочный мотор. Каюты не было, вместо нее — закрепленная палатка со спальниками. После нескольких пробных заплывов Александр и Андрей вылетели в Марокко. В плавание они отправились из порта города Агадир.



Вахту на руле несли по очереди каждые четыре часа, следили за состоянием парусов и отслеживали маршрут. Сложности начались уже в первый день: в океане бушевала непогода.



— Когда хороший шторм шел, особенно встречный, то мокрым было абсолютно всё. Как бы ни старались, палатку ни шнуровали с разных сторон, всё равно, — отметил Александр.



А когда погода была спокойной, то изматывало палящее солнце. Настоящим праздником стал обычный дождь, который пошел через несколько дней.

