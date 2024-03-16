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От Марокко до Бразилии: два россиянина проплыли 5 тысяч км на б/у катамаране — смотрите, как это было

В большинство дней был шторм

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Житель Барнаула Александр Проваторов вместе с другом из Санкт-Петербурга Андреем Светашовым проплыл более пяти тысяч километров на катамаране. Путь от Марокко до Бразилии занял 23 дня, в большинство из которых был шторм.

Как это было и с какими препятствиями они столкнулись — смотрите в видео выше.

Друзья купили б/у катамаран с тремя парусами и усовершенствовали его конструкцию, установив мощный лодочный мотор. Каюты не было, вместо нее — закрепленная палатка со спальниками. После нескольких пробных заплывов Александр и Андрей вылетели в Марокко. В плавание они отправились из порта города Агадир.

Вахту на руле несли по очереди каждые четыре часа, следили за состоянием парусов и отслеживали маршрут. Сложности начались уже в первый день: в океане бушевала непогода.

— Когда хороший шторм шел, особенно встречный, то мокрым было абсолютно всё. Как бы ни старались, палатку ни шнуровали с разных сторон, всё равно, — отметил Александр.

А когда погода была спокойной, то изматывало палящее солнце. Настоящим праздником стал обычный дождь, который пошел через несколько дней.

За время в пути мореплаватели сбросили по 10 килограммов каждый, однако остались довольны своими приключениями. Путешествие с учетом перелета, еды и доставки катамарана на двоих обошлось в 3 миллиона рублей.

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