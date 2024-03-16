В Европе придумали, как отомстить за параллельный импорт: главные новости 15 марта

В Белгороде в результате обстрела погиб человек — он находился на рабочем месте в магазине в момент атаки, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.



— В результате прилета у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте, — написал глава региона в телеграм-канале.



Также в Белгородскую область вновь попытались проникнуть украинские диверсанты, заявили в Минобороны. Силы ВСУ двигались в районе Козинки и проникли в несколько домов на окраине, после чего их заметили российские силы и вытеснили диверсантов на минное поле. По заявлению ведомства, потери ВСУ составили около 50 человек, контроль над населенным пунктом полностью восстановлен.

