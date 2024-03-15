Ил-76 упал между могил во время похорон. Почему очевидцы трагедии в Иваново, где погибли 16 офицеров, говорят, что она не того масштаба

Смерть 16 офицеров, как и в целом само крушение самолета, ни в Иваново, ни в селе Богородском, особых эмоций у местных жителей не вызвали. Люди, живущие по соседству с военным аэродромом, называют трагедию рядовой.

MSK1.RU попытался разобраться, как так получилось, что рухнувший Ил-76 остался практически незамеченным для жителей Иваново. Что говорят местные жители и как на них повлияла трагедия, которую они называют «локальной», — в нашем репортаже.

