Ил-76 упал между могил во время похорон. Почему очевидцы трагедии в Иваново, где погибли 16 офицеров, говорят, что она не того масштаба

— Какой-то самолет упал. Это всё равно что автобус поехал и где-то разбился. Это просто бытовая катастрофа, — говорит корреспонденту MSK1.RU Елена, сотрудница городского похоронного агентства в Иваново, где 12 марта рухнул военно-транспортный самолет.
Ил-76 потерпел крушение недалеко от села Богородского Ивановской области днем 12 марта. Погибли 16 человек — все, кто был на борту. Причиной катастрофы, по предварительным данным, стало возгорание одного из четырех двигателей военного борта. Об этом рассказали в Минобороны России.
Смерть 16 офицеров, как и в целом само крушение самолета, ни в Иваново, ни в селе Богородском, особых эмоций у местных жителей не вызвали. Люди, живущие по соседству с военным аэродромом, называют трагедию рядовой.
MSK1.RU попытался разобраться, как так получилось, что рухнувший Ил-76 остался практически незамеченным для жителей Иваново. Что говорят местные жители и как на них повлияла трагедия, которую они называют «локальной», — в нашем репортаже.
«Напугалась, убежала в дом»
— Иду и гляжу — самолет идет на взлет. И у него огромный столб огня из двигателя. Ну офигел, конечно, потому что я сам офицер запаса, — вспоминает день трагедии очевидец Дмитрий Шаров.
Несмотря на то что село Богородское находится буквально в 700 метрах от места крушения, многие в нем о трагедии узнали из новостей и чатов в соцсетях. Да и те, кто в этот момент находился у себя дома, увидеть горящий самолет могли лишь по случайности: звуки взрыва появились только при столкновении его с землей.
Здесь часто взлетают и садятся самолеты, для местных это обыденность. В тот день, как рассказывают очевидцы, Ил-76 поднимался в воздух уже с горящим двигателем.
— И буквально сразу же он пошел на левый… Крен дал, видимо, чтобы вернуться на аэродром, потому что понял, что у него горит двигатель, — рассказал MSK1.RU Дмитрий Шаров.
Еще ближе к месту падения оказалась пожилая слабослышащая женщина, не назвавшая своего имени, на самой окраине Богородского села — дальше только поле, лес с кладбищем, куда рухнул Ил-76.
— Страшно было глядеть, я вот тут стояла. Он сразу при взлете горел, огонь больно сильный был. Сразу стал падать. Упал, и дым сразу пошел, облако большое. На людей ничего не подало от него, над полями он летел. Я тогда напугалась, убежала в дом, — эмоционально вспоминает старушка.
На место крушения довольно быстро начали прибывать экстренные службы. Съезжались туда и некоторые местные, признается нам бывший военный Николай.
— Там 10 пожарных машин проехало сразу, скорая помощь, полиция. Взрыва никакого не было. Я только не пойму, почему это произошло. Дело в том, что три двигателя-то работали. Повыше бы взлетел, мог бы посадить, а так не на той высоте шел, — показывая рукой в сторону леса сказал Николай.
Самолет, по рассказам жителей села, упал аккурат между двух частей кладбища, не повредив могилы.
— У меня там могила отца, я посмотрел, ничего не повредил он. Там в тот момент похороны еще были, и все в шоке стояли, — рассказывает Шаров.
Местные жители считают, что пилоты намеренно до последнего уводили самолет от жилых домов. Кто-то говорит про пилотов, что «молодцы ребята», а другие, что нужно понять, могли ли они во время пожара им управлять. Но все сходятся во мнении, что это «настоящая трагедия».
— Все реально плачут, все переживают. Потому что самолет транспортный редко падает, — добавил Дмитрий Шаров.
«Почему этот самолет упал?»
В Богородском живет немало тех, кто раньше по долгу службы сидел за штурвалом или обслуживал самолеты. Среди них мы встретили еще одного бывшего военного Владимира, который в молодости тоже летал на Ил-76.
Владимир отзывается об этом самолете, как о крайне надежном и жизнеспособном: «У нас всегда говорили: слава советским сталеварам!» В этом ему самому помог убедиться случай.
Еще в советские времена во время полета у самолета, которым он управлял, отказали два двигателя, и даже тогда ему удалось посадить его. На борту помимо экипажа в тот момент, по словам Владимира, находилось еще 227 десантников.
— Мне интересно, почему этот самолет упал? Ил-76 с тремя двигателями посадить реально. У двигателей есть две системы пожаротушения: подкапотная, внутри двигателя. Но они сначала потушили его, вроде как по видео. Потом он вновь разгорелся. Если у них были [в тот момент] закрылки выпущены, то могли убраться самопроизвольно, — задается вопросом Владимир.
Дмитрий Шаров бывший военный авиаинженер, офицер запаса. Он несколько лет обслуживал и ремонтировал двигатели самолетов, пока в середине 90-х не начался «развал армии». Тогда сотрудникам стали задерживать зарплаты по несколько месяцев. Мужчине даже пришлось оставить работу и уйти «на вольные хлеба». О возможных причинах трагедии говорит сухо и размеренно.
— Скорее всего, там двигатель пошел в разнос, он взорвался, а лопатки, когда разлетаются, — они как снаряд. Могли перебить там всё возможное. Поэтому все говорят, что на четырех двигателях, на трех, на двух можно сесть, это понятно, но если у тебя всё перебито… — рассуждает Шаров.
В одном в Богородском сходятся все — нужно ждать результатов официального расследования причин катастрофы, «остальное — спекуляция и домыслы».
В селе еще помнят отголоски предыдущей катастрофы, произошедшей 42 года назад, в 1982 году. Тогда во время учебно-тренировочного полета рухнул военный транспортный самолет Ан-12. Очевидцев и даже тех, у кого кто-то летел в нем.
— Была трагедия с Ан-12 сорок лет назад. Больше самолеты не падали. Я тогда работал как раз на Северном аэродроме, у меня там товарищ погиб. Похоронен на кладбище, возле которого самолет-то и упал. Семь человек все там и лежат. Ходим навещаем, — рассказывает Николай.
Он считает, что виноват в той авиакатастрофе замполит, которому нужны были часы налета. В официальную причину трагедии Николай до сих пор не верит.
В селе, да и в самом Иваново, за прошедшие десятилетия так и не появилось никакого другого памятника. Местные говорят, что, по сути, в случае подобной трагедии цветы нести некуда.
— Конкретно такого памятника нет. Хотя я всё время хотел, может, даже не погибшим пилотам, просто каким-то летчикам, чтобы людям можно было нести. Но есть памятник на кладбище, там самолет, который разбился, — добавил Шаров.
Будет ли прощание?
Тела погибших в крушении Ил-76 военных доставили в Бюро судмедэкспертизы в Иваново. Это подтвердили MSK1.RU в канцелярии самого морга. А вот что будет дальше, сказать сложно.
Местные власти отправляют либо в вышестоящие органы, либо напрямую в Министерство обороны. Одновременно они подмечают, что гражданские и инфраструктура не пострадали, а значит, и говорить тут они больше ничего не могут. В МЧС и вовсе отказываются от каких-либо комментариев, касающихся крушения Ил-76.
На месте продолжаются следственные действия, и к месту крушения не подойти из-за оцепления. Ни в Иваново, ни в самом Богородском стихийного мемориала не появилось.
Ивановские ритуальщики отмечают, что, скорее всего, публичного прощания и панихиды не будет. Среди причин называют несколько: не тот масштаб, среди погибших не было известных людей и высоких чинов, да к тому же большинство неместные.
— Это не то что цинизм, а это личное горе родителей в основном. Мы все как бы так, меня это не затронуло, и слава богу. То есть я жалею, я еще, может, дня три поговорю об этом с людьми, как жалко пацанов, и всё, — объясняет общее настроение ивановцев Елена.
Кроме этого, она отметила, что обычно похоронами тех, кто погиб на службе, «занимаются сами военные и никого не подпускают». А в этом случае еще сложнее, так как от тел мало что осталось и специалистам придется сравнивать найденные ДНК с ДНК родственников.
— А что забирать-то? Там нет ничего. Для ДНК какой-то палец, ноготь там, волос остался, тряпка от одежды. А что хоронить там? Хоронить-то нечего. Останки, скорее всего, увезут из города, у нас негде делать такие ДНК-экспертизы, — говорит Елена.
Корреспондент MSK1.RU связался с родственниками погибших. По официальным данным, представители экипажа были из Оренбургской области, часть сопровождающих — из Тверской. Мать одного из погибших подтвердила смерть сына на борту Ил-76.
Мы показывали, что творилось в первые минуты после крушения Ил-76, и публиковали фото и видео с места происшествия. Также в Госдуме рассказали, что стало причиной падения самолета.