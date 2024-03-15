Падение вертолета в Магадане, мощный ураган на Камчатке: главные новости 14 марта

На борту вертолета, рухнувшего в Магадане, находились 20 человек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день происходит столько событий, что ни у одного нормального человека не хватает времени, чтобы уследить за всем подряд. Но не переживайте — для этого у вас есть мы. Сегодня расскажем вам обо всём самом важном, что происходило 14 марта.



Футболиста «Спартака» арестовали в Дубае за ножевое ранение

Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Как рассказал портал NU.NL, нидерландские власти требуют его экстрадиции в страну.



Промес уехал в Дубай в январе 2024 года на сборы, но вернуться в Россию не смог — полиция задержала футболиста в аэропорту. Позже его отпустили, но запретили покидать страну. «Спартак» заявил, что пока что Промес не может прилететь в Москву.



Футболиста заочно приговорили к 1,5 года лишения свободы в 2023 году за ножевое ранение, которое Промес нанес своему двоюродному брату на вечеринке в 2020 году. В 2024 году спортсмену добавили еще шесть лет заключения — за контрабанду более 1350 килограммов кокаина.



Беспилотники вновь атаковали Россию

Вот уже третий день дроны атакуют регионы России. В Минобороны отчитались о том, что средства ПВО перехватили и уничтожили 14 беспилотников: 11 над Белгородской областью и 3 — над Курской.



В Белгородской области в результате обстрела реактивными снарядами погибли два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадали шесть человек — раненые получили осколочные ранения и переломы, двое находятся в тяжелом состоянии.



Также сегодня силы ВСУ попытались вновь прорваться в Белгородскую область. В Минобороны завили, что в районе Сподарюшкино уничтожены 195 украинских диверсантов и 5 танков.



Дроны массово атакуют российские регионы с 12 марта. Владимир Путин, комментируя происходящее, заявил, что ВСУ ставит перед собой целью сорвать выборы президента в РФ.



В Магаданской области разбился вертолет Ми-8

В Магаданской области вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 75 километрах от поселка Эвенск Северо-Эвенского района, заявили в Дальневосточной прокуратуре. По данным Росавиации, при крушении погиб один человек, еще двое получили тяжелые ранения.



Всего на борту находились 20 человек — 17 работников золоторудного месторождения и 3 члена экипажа.



Управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.



Мощный ураган на Камчатке вырывал заборы и светофоры

В Петропавловске-Камчатском бушующий ветер вырывал заборы и сбивал с ног всех, кто решил выйти на улицу. Скорость ветра в регионе достигла 60 м/с, а публикуемые местными жителями кадры напоминали сцены из фильмов о конце света.



Сильнее всего пострадали водители — из-за метели видимость оказалась нулевой, что привело к нескольким массовым ДТП.

