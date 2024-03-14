Мощный ураган разносит Камчатку в щепки. Кадры из видео очевидцев похожи на сцены апокалипсиса

Метель вырывает из земли светофоры и заборы Источник: RT на русском / T.me











В Петропавловске-Камчатском мощный ураган сбивает с ног всех, кто решил сегодня выйти на улицу: скорость ветра в регионе достигает 60 м/с, сообщили в региональной гидрометцентре. Буря срывает с места заборы, раскидывает мусорные баки по двору и рушит дорожные знаки и светофоры.



Источник: Kamchatka_life / T.me

Источник: BAZA / T.me

Источник: BAZA / T.me











Особенно не повезло водителям: на дороге нулевая видимость, из-за чего в регионе случились несколько крупных ДТП.

Источник: News.ru / T.me

Источник: ДПС Контроль – Камчатка / T.me

Власти Камчатки отменили занятия в школах и ВУЗах, самолеты уходят в ближайшие аэропорты. По прогнозам синоптиков, непогода продлится по меньшей мере весь день, а завтра буря распространится и на северный регионы полуострова.

Источник: Камчатка № 1 / T.me

Но, несмотря на погодные катаклизмы, жители Камчатки не отчаиваются и зовут на свои весенние «курорты» всех желающих. Только крем от загара не забудьте.