Мощный ураган разносит Камчатку в щепки. Кадры из видео очевидцев похожи на сцены апокалипсиса

В Петропавловске-Камчатском мощный ураган сбивает с ног всех, кто решил сегодня выйти на улицу: скорость ветра в регионе достигает 60 м/с, сообщили в региональной гидрометцентре. Буря срывает с места заборы, раскидывает мусорные баки по двору и рушит дорожные знаки и светофоры.
Особенно не повезло водителям: на дороге нулевая видимость, из-за чего в регионе случились несколько крупных ДТП.
Власти Камчатки отменили занятия в школах и ВУЗах, самолеты уходят в ближайшие аэропорты. По прогнозам синоптиков, непогода продлится по меньшей мере весь день, а завтра буря распространится и на северный регионы полуострова.
Но, несмотря на погодные катаклизмы, жители Камчатки не отчаиваются и зовут на свои весенние «курорты» всех желающих. Только крем от загара не забудьте.