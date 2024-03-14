Готовность к ядерной войне и переговорам: о чем 1,5 часа говорил Путин в интервью Киселеву

Когда будут переговоры с Украиной?

«Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы. Но только мы готовы к переговорам, не основанным на каких-то «хотелках» после применения психотропных средств, а основанным на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», — заявил Владимир Путин.



Президент отметил, что страны Запада обещали не расширять военно-политический блок НАТО на восток, однако это обещание было нарушено. «Мы видим их у наших границ», — отметил глава РФ. Что касается событий 2013–2014 годов, то в Киев приезжали министры иностранных дел Польши, Германии и Франции, которые пообещали выступить гарантами договоренностей о решении внутреннего конфликта мирными средствами. «Через день произошел госпереворот». Минские соглашения также не собирались исполнять, а подписали их для того, чтобы взять паузу для вооружения армии на Украине.