Без вести погибшие: как матери и жены ищут бойцов, исчезнувших на передовой

Летом 2023-го Хамзет поставил мать перед фактом: «Я иду [на СВО]. Даст Бог, жив буду. Чуть раньше вернусь».



Будущих контрактников отвезли в Ростовскую область. «Я уже начал выходить на полигоны, на обучение. Всё нормально. У меня всё хорошо, не переживай», — рассказывал Хамзет матери. 14 августа в Персиановке он подписал контракт с Минобороны. Бойца оформили в отряд «Шторм Z», а прикомандировали к части в воронежском Богучаре. Так Хамзет попал в «Черную мамбу».



«Черная мамба» — штурмовой отряд. В телеграм-канале отряда говорится, что он создан в начале 2023 года офицерами с позывными Рубеж и Атлет в память о военнослужащем с позывным Мамба. «Шторм Z» — добровольческое подразделение, сформированное в основном из бывших заключенных. Как сообщало Минобороны РФ, такие отряды «предназначены для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ».

