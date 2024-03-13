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Спецоперация на Украине

58 дронов за ночь: беспилотники вновь массово атаковали Россию

БПЛА атакуют российские регионы второй день подряд

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В результате атаки загорелся нефтезавод в Рязанской области

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Ночью и утром 13 марта российские регионы вновь массово атаковали беспилотники. По заявлениям Минобороны, силы ПВО перехватили и уничтожили 58 БПЛА: 11 над Белгородской, 8 над Брянской, 29 над Воронежской, 8 над Курской, по 1 над Ленинградской и Рязанской областями.

В результате атаки в Рязанской области загорелся нефтезавод. Два человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Один беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Взрывом выбило несколько окон, обошлось без пострадавших. Еще один дрон попал в здание ФСБ, повреждены фасад и кровля, сообщает ТАСС.

Массовые атаки продолжаются второй день подряд. 12 марта Минобороны отчитывалось о 25 сбитых беспилотниках.

Владимир Путин в сегодняшнем интервью для «России 1» и РИА Новости прокомментировал попытки ВСУ атаковать регионы России в последние дни желанием помешать нормальному проведению выборов.

— Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе — это информационный эффект, — заявил Владимир Путин.

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Украинские дроны атакуют российские регионы несколько дней подряд. Например, утром 12 марта от этого пострадали девять областей. Сразу после атаки БПЛА украинские ДРГ попытались проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей. Мы подробно рассказывали об этих событиях в нашем материале.

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