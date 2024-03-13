58 дронов за ночь: беспилотники вновь массово атаковали Россию

Украинские дроны атакуют российские регионы несколько дней подряд. Например, утром 12 марта от этого пострадали девять областей. Сразу после атаки БПЛА украинские ДРГ попытались проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей. Мы подробно рассказывали об этих событиях в нашем материале.

