Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне. В каком случае возможны испытания

При этом президент омтетил, что не считает, что ситуация будет развиваться по такому сценарию, но и не исключил вероятности проведения ядерных испытаний. В ответ на такие же испытания со стороны США.

— Если они проведут такие испытания — не исключаю. Не обязательно — нам это нужно, не нужно, еще надо подумать, — но не исключаю, что мы можем сделать то же самое, — рассказал Путин.

