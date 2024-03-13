Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне. В каком случае возможны испытания

Владимир Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. Об этом президент рассказал в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости, в котором ответил в том числе на важные вопросы, касающиеся спецоперации на Украине.
— С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности, — заявил Путин.
При этом президент омтетил, что не считает, что ситуация будет развиваться по такому сценарию, но и не исключил вероятности проведения ядерных испытаний. В ответ на такие же испытания со стороны США.
— Если они проведут такие испытания — не исключаю. Не обязательно — нам это нужно, не нужно, еще надо подумать, — но не исключаю, что мы можем сделать то же самое, — рассказал Путин.
Также президент напомнил о существовании договора о запрете испытаний подобного рода и о том, что США его не ратифицировали, а Россия отозвала свою ратификацию для соблюдения паритета.
— Поскольку договор не был ратифицирован Соединенными Штатами, он и не вступил в законную силу-то окончательно, потому что не набрал нужное количество ратификаций. Но тем не менее мы придерживаемся этих договоренностей, — заявил Путин.
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Ядерную триаду России глава государства назвал «более современной, чем любая другая триада» и в то же время отметил, что в ходе СВО никогда не было необходимости применять тактическое ядерное оружие.
— Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда, — заключил президент.