Как и почему рухнул Ил-76 в Ивановской области? Коротко — о том, что известно о крушении самолета

— Оренбургские летчики погибли в результате крушения Ил-76 в Ивановской области. Это невосполнимая утрата для семей, для 117-го военно-транспортного авиационного полка, где служили ребята. Настоящие Герои, которые до конца исполнили долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким летчиков, — написал Паслер в своем Telegram-канале.