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СрочноКак и почему рухнул Ил-76 в Ивановской области
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Крушение Ил-76

Как и почему рухнул Ил-76 в Ивановской области? Коротко — о том, что известно о крушении самолета

По данным Минобороны, на борту находилось 15 человек

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Днем 12 марта в Ивановской области рухнул Ил-76. Когда военно-транспортный самолет набирал высоту, у него загорелся двигатель. По данным Минобороны, на борту находилось 15 человек. Все они погибли. Что известно о катастрофе к этой минуте — смотрите в коротком видео чуть выше.

В правительстве Ивановской области сообщили, что населенные пункты при крушении самолета не пострадали. Глава региона Станислав Воскресенский добавил, что пожар на месте падения Ил-76 ликвидировали примерно через два часа.

Очевидцы рассказали, что происходило в момент падения самолета.

— Я услышала глухой хлопок, самолет летел, вспыхнуло небольшое пламя внизу борта, затем пламя увеличилось секунд на пять — и всё погасло. Самолет нормально дальше полетел. Больше ничего не видела, — говорит Анна, местная жительница.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подтвердил, что погибшие в результате крушения Ил-76 летчики были из его региона.

— Оренбургские летчики погибли в результате крушения Ил-76 в Ивановской области. Это невосполнимая утрата для семей, для 117-го военно-транспортного авиационного полка, где служили ребята. Настоящие Герои, которые до конца исполнили долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким летчиков, — написал Паслер в своем Telegram-канале.

Ил-76Крушение Ил-76ПроисшествиеИвановская область
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