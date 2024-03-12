Массовая атака дронов, диверсанты на границах и крушение Ил-76: хроника неспокойного вторника

Пока регионы России обстреливали дроны, в Ивановской области рухнул военный самолет Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











12 марта в России выдалось неспокойным с самого раннего утра. Еще до восхода солнца власти разных регионов страны начали сообщать об атаках беспилотниками. Позже появилась информация о том, что украинские диверсанты пытались прорваться через российские границы. Некоторое время спустя стало известно, что в Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого были зарегистрированы 15 человек. Чтобы вы были в курсе всех подробностей произошедшего сегодня, мы расскажем о главных событиях 12 марта в одном дайджесте.

Массовая атака беспилотников

С самого утра российские регионы атаковали беспилотники. В Минобороны заявили о том, что силы ПВО уничтожили и перехватили 25 дронов в разных регионах России.



Источник: Городские порталы

В Нижегородской области дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод, из-за чего на одной из установок по переработке нефти начался пожар.



В Орле три беспилотника атаковали нефтебазу, где загорелся крупный резервуар с бензином.



В Курской области в результате атаки дрона пострадал один человек. Глава региона Роман Старовойт заявил, что местный житель получил легкое ранение, медики оказали ему необходимую помощь.



Также дроны атаковали Брянскую , Тульскую , Воронежскую , Ростовскую , Московскую и Ленинградскую области — в перечисленных регионах пострадавших и повреждений от утренних атак нет.



Сильнее всего пострадала Белгородская область . Ранним утром БПЛА повредили линию электропередачи, оставив без света семь населенных пунктов. Затем ВСУ обстреляли город Грайворон, где пострадали несколько частных домов и автомобилей. В Шебекине в результате обстрела пострадали три человека, а в самом Белгороде беспилотники атаковали коммерческое предприятие.



— Сегодня выдался достаточно тяжелый для Белгородской области день. ВСУ получили достойный отпор от Вооруженных сил Российской Федерации, погранслужбы ФСБ, Росгвардии, — заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



Позже, примерно в 13:20 мск, беспилотник влетел в магазин Белгорода. В результате атаки никто не пострадал.

Источник: Раньше всех. Ну почти / T.me

Спустя примерно час дрон врезался в городскую мэрию. Пострадали четыре человека.

Источник: Смотри / T.me

В связи с угрозой атак власти Курской области сообщили, что школьников в регионе переводят на дистанционное обучение.



Украинские диверсанты на российских границах

Сразу после ночной атаки украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию России. Как рассказали в Минобороны, первая попытка произошла на границе Белгородской области сразу в трех направлениях: в районах Однобровки, Нехотеевки и Сподарюшкино.



По отрядам украинских ДРГ нанесли удары авиацией, артиллерией и ракетными войсками. В результате, по данным Минобороны, были уничтожены порядка до 60 солдат ВСУ, пять танков и бронетранспортер. В ведомстве отметили, что на территорию России украинским военным проникнуть не удалось.

Затем силы ВСУ попытались прорваться на границе Курской области в районе Теткино. По данным Минобороны, атака длилась с 8 утра до 08:25 мск — украинские ДРГ предприняли четыре попытки проникнуть на территорию РФ, однако они были отброшены.



Позже о попытках прорыва на российской границе рассказали в ФСБ — в ведомстве заявили, что украинские диверсанты пытаются проникнуть на территорию РФ с 10 марта. За эти три дня силы ВСУ потеряли 100 человек, 6 танков, САУ Caesar и 20 бронемашин. Ни в один населенный пункт украинские диверсанты так и не проникли, заключили в ФСБ.

В Министерстве обороны опубликовали видео уничтожения техники ДРГ.

Источник: Минобороны России / T.me

Крушение Ил-76

Примерно в 13:20 мск в Ивановской области в воздухе загорелся военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны России, на борту находились 15 человек.

Источник: Городские порталы

Самолет совершал учебный полет. Почти сразу после взлета у самолета загорелся двигатель. Предварительно, катастрофа произошла из-за технической неисправности, заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



— Скорее всего, это именно техническая неисправность. Здесь речь не идет о воздействии на воздушное судно, — отметил Картаполов в разговоре с авторами телеграм-канала Shot.

