Закон о поблажках для преступников, подписавших контракт с ВС РФ, принят в первом чтении

Законопроекты вносят поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Они предлагают следующий механизм: если подозреваемый или обвиняемый в преступлении заключает контракт с ВС РФ — его дело приостановят, если контракт заключает осужденный — колонию ему заменяют условным сроком. После чего и те, и другие поступают в распоряжение командования. Именно командование воинской части и будет в дальнейшем следить за их поведением. При соблюдении таким контрактником определенных условий, впоследствии становится возможным погашение судимости или освобождение от ответственности. Подробнее обо всех изменениях, которые вносит законопроект, мы рассказывали ранее.