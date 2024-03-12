Путин в третий раз с начала СВО сменил заместителя Шойгу по тылу

Сейчас Алексей Кузьменков вернулся в Росгвардию на должность замглавы ведомства, которую и занимал до апреля 2023 года. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он отметил, что переход Кузьменкова в военное ведомство год назад изначально планировался, как временный — в его задачи входило применить в системе Минобороны опыт Росгвардии по выстраиванию логистических потоков.