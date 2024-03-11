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«Призвать 300 тысяч граждан»: в соцсетях расходится приказ о дополнительной мобилизации

В Госдуме говорят, что документ «высосан из пальца»

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Частичную мобилизацию объявили 21 сентября 2022 года

Частичную мобилизацию объявили 21 сентября 2022 года

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В соцсетях и мессенджерах расходится фотография якобы приказа за подписью министра обороны РФ Сергея Шойгу, в котором говорится о планах до 1 июня 2024 года призвать по мобилизации 300 тысяч человек.

— Представителям военных комиссариатов субъектов Российской Федерации во взаимодействии с представителями органов местного самоуправления организовать призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации 300 000 граждан, в срок не позднее 01.06.2024 года, — говорится в бумаге.

Информация об этом дошла до Госдумы. Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов назвал приказ фейком.

— Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый, высосанный из пальца документ, — заявил Картаполов в беседе с RTVI.

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О том, что документ на самом деле ненастоящий, говорят и ошибки в приказе — например в нём указано, что военные комиссары организуют призыв по мобилизации, а отметка «Для служебного пользования» поставлена с нарушением.

Ранее о том, что в Генштабе нет планов по дополнительной мобилизации, заявлял министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, войска располагают необходимым числом военных для проведения спецоперации.

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