Звезда «Уральских пельменей» наехал на подростков в подземке Екатеринбурга

В видео подростки уверяют, что пьяный комик их ударил Источник: SHOT / T.me











Актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов сцепился с подростками в метро Екатеринбурга, не выпуская из рук бутылку виски. Видео с нетрезвым комиком опубликовал SHOT — по их информации, телезвезда затеял конфликт в ночь с 9 на 10 марта после вечера в баре.



Источник: SHOT / T.me

По словам подростков, они просто гуляли по городу и заметили юмориста, после чего сняли его на видео. Друг Дмитрия Соколова попросил ребят уйти и не провоцировать артиста, но они продолжили запись.

— Все, идите домой, — просил друг Дмитрия Соколова школьников.



— А зачем вы ударили человека сейчас? — ответил один из подростков, после чего приятель комика попытался выхватить телефон у парня.



В конце видео нетрезвый Дмитрий Соколов обвиняет школьников в том, что они оскорбили проходящую мимо девушку. Само оскорбление на видео не попало.

Позже появились кадры того, как «Уральский пельмень» развлекался за несколько часов до конфликта. На них знаменитый комик танцует с девушками в одном из баров Екатеринбурга.

Источник: SHOT / T.me

Менеджер Дмитрия Соколова заявил корреспонденту издания Е1.RU, что видео постановочное — по его словам, на человека с бутылкой надета силиконовая маска, похожая на лицо комика.

