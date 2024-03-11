НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+1°

пасмурно, снег

ощущается как -4

5 м/c,

южн.

 751мм 82%
Подробнее
7 Пробки
USD 90,75
EUR 98,88
Реклама

СРОЧНО

Новосибирец ударил женщину по лицу у подъезда

5 закрывшихся ресторанов
Скуловая имплантация зубов
Мэрия приватизирует «Гортранс»
Так строят только у нас
Репортаж из подвалов НКВД
Аренда жилья взлетела
Цены на обучение в вузах
НГС в Telegram
Страна и мир

Звезда «Уральских пельменей» наехал на подростков в подземке Екатеринбурга

Пьяного Дмитрия Соколова с початой бутылкой виски сняли на камеру

473
1 комментарий
В видео подростки уверяют, что пьяный комик их ударил

Актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов сцепился с подростками в метро Екатеринбурга, не выпуская из рук бутылку виски. Видео с нетрезвым комиком опубликовал SHOT — по их информации, телезвезда затеял конфликт в ночь с 9 на 10 марта после вечера в баре.

По словам подростков, они просто гуляли по городу и заметили юмориста, после чего сняли его на видео. Друг Дмитрия Соколова попросил ребят уйти и не провоцировать артиста, но они продолжили запись.

— Все, идите домой, — просил друг Дмитрия Соколова школьников.

— А зачем вы ударили человека сейчас? — ответил один из подростков, после чего приятель комика попытался выхватить телефон у парня.

В конце видео нетрезвый Дмитрий Соколов обвиняет школьников в том, что они оскорбили проходящую мимо девушку. Само оскорбление на видео не попало.

Позже появились кадры того, как «Уральский пельмень» развлекался за несколько часов до конфликта. На них знаменитый комик танцует с девушками в одном из баров Екатеринбурга.

Менеджер Дмитрия Соколова заявил корреспонденту издания Е1.RU, что видео постановочное — по его словам, на человека с бутылкой надета силиконовая маска, похожая на лицо комика.

— Дмитрий Владимирович — добрейшей души человек. Это какая-то провокация, — заявил менеджер артиста.

ПО ТЕМЕ
Уральские пельмени Конфликт Пьяный Дмитрий Соколов Нетрезвый
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хожу на собеседования, чтобы получить дозу унижения». 47-летняя женщина искала работу, но впала в отчаяние — ее не берут из-за возраста
Мнение
Распушились: секс-колумнистка НГС — о мужской самоуверенности, которой можно только позавидовать
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Львам — проблемы в личной жизни, Весам — развитие в карьере: как скажется новолуние в Рыбах на всех знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Anatol, 41

Ксеня, 50

Брюнетка, 40

Ann, 43

Andre, 43

Иван, 43

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление