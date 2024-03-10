Кумир советских детей и секс-символ XX века. За что мы любим Гагарина?

Ровно 90 лет назад, 9 марта 1934 года, родился Юрий Гагарин, первый человек в космосе, заставивший миллионы детей по всему миру мечтать о космонавтике. Наши коллеги из «Фонтанки» собрали 10 известных и не очень фактов о легендарном первопроходце, которому ничто человеческое было не чуждо. А журналисты порталов 76.RU и MSK1.RU нашли редкие архивные кадры космонавта, которые вы тоже можете посмотреть ниже.
Петербургские корни
Юрий Гагарин родился в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР (сейчас — Гагаринский район Смоленской области). Однако в семейной истории прослеживается связь с Петербургом. Дед по матери Тимофей Матвеев трудился на Путиловском заводе сверловщиком высокой квалификации. Он жил в Автово, на улице Богомоловской (сейчас Возрождения) и участвовал в событиях революции 1905 года, в том числе в шествии к царю 9 января (Кровавое воскресенье). Будущая мать первого космонавта Анна Матвеева до революции успела окончить начальное училище при Путиловском заводе.
На пресс-конференции, устроенной на следующий день после полета в космос, иностранные журналисты спросили космонавта, не является ли он родственником потомков рода князей Гагариных, ныне живущих в США. «Среди своих родственников никаких князей и людей знатного рода не знаю и никогда о них не слышал», — ответил Гагарин.
Чуть не вылетел из училища
В 1955 году Юрий Гагарин поступил в
К слову, именно низкий рост и позволил Гагарину стать кандидатом в первые космонавты: такие требования возникли из-за соответствующих ограничений на космический корабль «Восток», которые определялись мощностью ракеты-носителя.
Почему Гагарин сказал «Поехали!»
Существует несколько версий о фразе Гагарина «Поехали!». Сам космонавт потом рассказывал, что чувствовал перед стартом всеобщее напряжение и ему хотелось приободрить коллег. «И когда включились двигатели, когда ракета начала подниматься со стартового стола, я, чтобы разрядить обстановку, постарался таким бодрым, обыкновенным голосом сказать: "Поехали!"» — признался он.
Также считается, что эту фразу ввел в обиход летчик-испытатель Марк Галлай, который занимался подготовкой первого отряда космонавтов. Ему не нравилась положенная по уставу фраза «Экипаж, взлетаю!», поэтому, когда испытатели начинали упражнения на тренажере — имитаторе космического корабля, он заменял ее на «Поехали!». Вероятно, именно поэтому Гагарин произнес именно ее, чтобы приободрить коллег. Впрочем, Валерий Алексеев, один из членов бригады, готовившей к полету в космос Юрия Гагарина, позднее утверждал, что знаменитое «Поехали!» сказал Сергей Королев перед тем, как Гагарин взлетел.
«Я горю, прощайте, товарищи!»
Когда космический корабль «Восток-1» начал снижаться, Юрий Гагарин бросил фразу, о которой долгое время молчали: «Я горю, прощайте, товарищи!» Дело в том, что до первого полета в космос никто толком не знал, что конкретно происходит, когда космический корабль проходит плотные слои атмосферы при спуске. Поэтому, увидев в иллюминаторе бушующее пламя, Гагарин предположил, что космический корабль горит, а самому ему осталось жить считаные секунды. На самом деле трение жаропрочной обшивки космического корабля об атмосферу — рабочий момент, который происходит при каждом полете.
Потерял карандаш в космосе
Во время космического путешествия серьезных неполадок не было, но от бытовых было никуда не деться. Например, в условиях невесомости карандаш уплыл из рук Гагарина, из-за чего космонавт не мог делать записи в бортовом журнале. «Надо было мне записать очередной доклад. Взял планшет, а карандаша на месте не оказалось. Улетел куда-то. Ушко было привернуто к карандашу шурупчиком, но его, видимо, надо было или на клей поставить, или потуже завернуть. Этот шуруп вывернулся, и карандаш улетел. Свернул бортжурнал и вложил в карман: всё равно не пригодится, писать же нечем», — рассказывал потом сам Гагарин.
Стал пионером в 31 год
Совершив полет в космос, Гагарин приземлился близ села Смеловка (сейчас Саратовская область). Капсулу, в которой спустился космонавт, буквально растащили на сувениры, а позже из этих предметов создали небольшой музей. В 1965 году сюда приехал и сам Гагарин. Тогда местные организовали торжественное собрание, вручили космонавту книжку колхозника и приняли его в почетные пионеры.
Чай с королевой
После полета в космос Юрий Гагарин объехал десятки стран с «миссией мира», в том числе он посетил Англию и встретился с королевой Елизаветой II. Во время чаепития гостям подали чай с лимоном. Гагарин его выпил, достал ложечкой дольку лимона и съел ее, как поступил бы любой советский человек. Однако для английского двора это было вопиющим нарушением этикета. Чтобы избавиться от неловкости, королева нашла изящный выход, сказав всем «пить чай по-гагарински». Сама Елизавета тоже достала свой лимон из чашки и съела его.
Правила британского придворного этикета на тот момент не разрешали королевским особам фотографироваться с простолюдинами. Но Елизавета II и здесь элегантно обошла этот запрет, сказав, что Гагарин — не земной человек, а небесный, практически небожитель, и убедила всех, что никакого нарушения, если они сделают совместный снимок, не будет.
Запасные пуговицы и развязанный шнурок
После визита в Англию Гагарин завел привычку всегда носить с собой коробочку с запасными пуговицами, чтобы пришивать их к мундиру после каждой встречи с поклонниками. Рьяные фанаты старались не только потрогать, обнять или расцеловать своего кумира, но и ухватить что-то на память. Чаще всего под руку им попадались именно пуговицы от мундира.
После первого полета Гагарина торжественно встречали в Москве на Красной площади. На кадрах кинохроники видно, что у шагавшего по направлению к первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву Гагарина развязался шнурок. Позже в интервью BBC сын Хрущева Сергей, который тоже был на церемонии, рассказал, что на самом деле это был не шнурок, а подтяжка для носков: «Раньше носки делали без резинок, и на икрах носили подтяжки, чтобы носки не сползали. У Гагарина на одной ноге отцепилась эта резинка, и железная пряжка очень больно била его по ноге».
Гагарин — секс-символ
Совершив полет в космос, Юрий Гагарин стал настоящим секс-символом: девушки бросались к нему на улицах, на приемах, на торжественных встречах. Во время визита космонавта в Англию
Не устояли перед обаянием Гагарина и кинодивы. Так, во время визита в СССР актрису Джину Лоллобриджиду спросили, с кем бы она хотела встретиться. Она назвала Гагарина. «В его улыбку и озорной взгляд хоть немножко, но были влюблены тогда все женщины планеты. И я не стала исключением», — вспоминала она.
Французская актриса Бриджит Бардо утверждала, что у нее якобы был короткий роман с советским космонавтом. Однако факты говорят об обратном. Юрий Гагарин был в столице Франции всего лишь дважды с двухдневными визитами. А второй раз он и вовсе приезжал в Париж вместе с женой.
Ходили слухи о романах космонавта с Эдитой Пьехой и Светланой Светличной. Но, по воспоминаниям современников, Гагарин был примерным семьянином. Со своей первой и единственной любовью Валентиной Горячевой будущий космонавт познакомился еще будучи курсантом летного училища. Свадьба состоялась в 1957 году. Став мировой знаменитостью, Юрий Гагарин старался всё свободное время проводить с женой и двумя дочерьми. Когда Гагарин погиб в 1968 году, его супруге Валентине не было еще и 33 лет, но она больше не вышла замуж.
Старшая из дочерей, Елена, стала искусствоведом и сейчас возглавляет Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». Младшая, Галина, — ученый, доктор экономических наук, профессор РЭУ
Имя живет в людях
Народная любовь к Юрию Гагарину выразилась в желании называть своих детей в честь первого космонавта. Так, в марте 1961 года загсы Москвы зарегистрировали рождение 150 мальчиков с именем Юрий, а в апреле этим именем назвали в два раза больше — 306 мальчиков. В том же году популярность имени увеличилась более чем на 50 процентов по сравнению с 1960 годом, когда с именем Юрий родилось более 1700 мальчиков. Так, в 1961 году зарегистрировали уже более 2800 Юриев. Своей популярности это имя не потеряло и в 1962 году.