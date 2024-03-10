Кумир советских детей и секс-символ XX века. За что мы любим Гагарина?

На пресс-конференции, устроенной на следующий день после полета в космос, иностранные журналисты спросили космонавта, не является ли он родственником потомков рода князей Гагариных, ныне живущих в США. «Среди своих родственников никаких князей и людей знатного рода не знаю и никогда о них не слышал», — ответил Гагарин.

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