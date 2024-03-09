«Молюсь за всех». Как живет Агафья Лыкова, последняя оставшаяся в живых из семьи отшельников

— Там дышать-то нечем, машины… Это вообще страшно, — так Агафья Лыкова отвечает на вопрос о том, не хочет ли она перебраться в город. С самого рождения, почти 80 лет, она живет в тайге. Ее отец Карп Осипович Лыков увел туда семью в 30-х годах, подальше от коллективизации. Агафья родилась в 1944 году.
Она колет дрова, носит воду, запасает сено козам. Но всё-таки возраст уже дает о себе знать. Как прежде вести хозяйство и в то же время блюсти все молебны теперь трудно. Благо ей регулярно присылают помощников от староверской общины. А сотрудники заповедника «Хакасия», на территории которого расположена заимка Лыковой, каждый месяц приезжают с гостинцами. Часто бывать не получается — добраться до домика Агафьи можно только по воздуху или по реке.
Посмотрите короткое видео про быт одной из самых известных отшельниц в мире, которой пишут письма со всего мира, но сама она этот мир пускает в свою жизнь лишь по большой необходимости.