«Молюсь за всех». Как живет Агафья Лыкова, последняя оставшаяся в живых из семьи отшельников

Она колет дрова, носит воду, запасает сено козам. Но всё-таки возраст уже дает о себе знать. Как прежде вести хозяйство и в то же время блюсти все молебны теперь трудно. Благо ей регулярно присылают помощников от староверской общины. А сотрудники заповедника «Хакасия», на территории которого расположена заимка Лыковой, каждый месяц приезжают с гостинцами. Часто бывать не получается — добраться до домика Агафьи можно только по воздуху или по реке.

