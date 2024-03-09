«Он взвизгивал и дышал». Тайна гуманоида Алешеньки так и не раскрыта. Что рассказывает следователь, который хранил в холодильнике его тело

Через некоторое время Просвирину госпитализировали в психбольницу, Алешенька остался дома один и, по легенде, умер. Мумию обнаружили силовики и изъяли. Сотрудники местной милиции расследовали таинственное дело, вели оперативную съемку и даже относили тело врачам на исследования. Версии медиков разошлись: кто-то считал, что это выкидыш, а судмедэксперт заявила, что якобы существо — не человек вовсе, а что-то неизвестное.

Против дальнейшего расследования выступило руководство милиции, и тогда уральские уфологи предложили отдать им тельце на исследование. В дальнейшем оказалось, что мумию изъяли сектанты. Так, Алешенька исчез бесследно. Бывший следователь Кыштымского РОВД Владимир Бендлин рассказал нашим коллегам из E1.RU, что происходило в Кыштыме 28 лет назад и поведал историю пропажи загадочного существа.