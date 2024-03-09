Точила ноготочки и мечтала петь: как девушка из Волгограда прошла кастинг у французского режиссера и стала знаменитой порнозвездой

— Меня зовут Алина, но вы можете знать меня как Kitana, если вы смотрите плохие фильмы, — рассказала в визитке девушка. — Но скажу прямо, я не только снимаюсь в фильмах, я еще могу и петь! Я пою, сколько себя помню. В детстве я ходила в музыкальную школу, у меня были уроки фортепиано и сольфеджио, которые длились три года.



В своей визитке девушка рассказала, что родилась в Волгограде, а сейчас живет в Подмосковье, в Мытищах.





— В институте мы занимались сценической речью, вокалом, занятия проходили по три часа три раза в неделю, — рассказала Алина. — Но мне было этого очень мало, и я стала заниматься индивидуально. Помимо занятий с преподавателем, я занималась дома. У меня дома есть мини-студия, есть фортепиано, на котором я пробую свой голос, играю. Я делаю эксперименты со своим голосом. Я очень стараюсь и пою самые разные песни, я не хочу петь только те песни, которые у меня получаются.