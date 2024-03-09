Точила ноготочки и мечтала петь: как девушка из Волгограда прошла кастинг у французского режиссера и стала знаменитой порнозвездой

Китана Лур — известная актриса фильмов для взрослых. Она всемирно известна, желанна и востребована. Китана постоянно принимает участие в эротических фотосессиях, раздает автографы и ходит на светские тусовки во Франции. Но мало кто знает, что Китана — это девушка из Волгограда. И до того как стать раскрепощенной порноактрисой, она была мастером по маникюру Алиной Петренко с промышленной окраины города на Волге. Сейчас она живет в Париже, поет, танцует и постоянно путешествует. Наши коллеги из V1.RU рассказывают, кто она такая и как стала одной из самых желанных женщин мира.
Делала маникюр и жила напротив вещевого рынка
В социальных сетях Алины до сих пор сохранились снимки из волгоградской жизни. Она жила в пятиэтажке в Тракторозаводском районе Волгограда, недалеко от огромного вещевого рынка.
В городе на Волге Алина была простым мастером по маникюру. Девушка выкладывала на своих страницах снимки работ, которые до сих пор еще хранятся в одном из ее альбомов. Сейчас этот маникюр вряд ли можно было бы назвать шикарным, но в 2011–2012 годах он был очень модным.
Кроме маникюра, Алина увлекалась боди-артом. Работы она также выкладывала в социальных сетях. На одном из снимков изображена подруга девушки, которая в разговоре с журналистом наотрез отказалась рассказывать о дружбе с Алиной.
Девушка с детства занималась творчеством, любила петь и танцевать.
Кастинг у Пьера Вудмана
С 2012 по 2014 год о жизни Алины почти ничего не известно, кроме того, девушка не публиковала в этот период ничего в своих социальных сетях. По одной из версий, она стала работать танцовщицей в местных клубах. В друзьях у Алины до сих пор есть Сурен Акопов — бывший кавээнщик, а ныне связываемый со стриптиз-барами предприниматель. Однако сам Сурен Акопов в беседе с корреспондентом V1.RU заявил, что Алину совершенно не помнит.
Уже в 2014 году в Сети появился первый фильм для взрослых с участием Алины Петренко. Девушка попала на кастинг к известному французскому порнорежиссеру Пьеру Вудману. На этом видео скромная брюнетка рассказывает о себе, уверяя, что не помнит своего имени. После просьбы режиссера сказать, как бы она хотела, чтобы ее называли, девушка называет имя — Китана. Именно с этого момента Алина и стала Китаной Лур. Через некоторое время вслед за именем меняется и внешность волгоградки: из шатенки она превратилась в яркую блондинку.
После кастинга у Пьера Вудмана Алина начала активно сниматься в кино для взрослых. При этом девушка выкладывала снимки из разных стран, показывая свои путешествия по миру.
Еще через два года в социальных сетях Алины начали появляться фотографии с побережья Франции, из камерно обставленных особняков. В 2017 году Алина поделилась снимком из Парижа, где девушка находилась у подножия Эйфелевой башни.
С каждым годом Алина становилась всё более популярной, она проводила автограф-сессии как Китана и участвовала в имиджевых мероприятиях порнографического сервиса PornHub. Затем Алина прервала свою карьеру порноактрисы и в 25 лет вернулась в Россию.
«Чем больше людей на меня смотрит, тем больше я ощущаю эйфорию»
После возвращения в родную страну Алина Петренко поступила в МИТРО — Останкинский институт телевидения и радиовещания. Девушка стала студенткой актерского отделения и тут же начала пробовать себя в студенческих спектаклях.
Летом 2017 года Алина попыталась пройти на кастинг «Фабрики звезд». Девушка даже записала видеовизитку.
— Меня зовут Алина, но вы можете знать меня как Kitana, если вы смотрите плохие фильмы, — рассказала в визитке девушка. — Но скажу прямо, я не только снимаюсь в фильмах, я еще могу и петь! Я пою, сколько себя помню. В детстве я ходила в музыкальную школу, у меня были уроки фортепиано и сольфеджио, которые длились три года.
В своей визитке девушка рассказала, что родилась в Волгограде, а сейчас живет в Подмосковье, в Мытищах.
— В институте мы занимались сценической речью, вокалом, занятия проходили по три часа три раза в неделю, — рассказала Алина. — Но мне было этого очень мало, и я стала заниматься индивидуально. Помимо занятий с преподавателем, я занималась дома. У меня дома есть мини-студия, есть фортепиано, на котором я пробую свой голос, играю. Я делаю эксперименты со своим голосом. Я очень стараюсь и пою самые разные песни, я не хочу петь только те песни, которые у меня получаются.
При этом в комментариях к видео нашлись земляки девушки, которые вспомнили ее. Молодой человек по имени Кирилл написал, что помнит Алину и считает ее милой и доброй девушкой.
— Я всю жизнь на сцене. Большую часть жизни я занималась танцами, — рассказала актриса. — Я пробовала разные стили, экспериментировала с движениями. На сцене я чувствую себя уверенно как дома. Независимо от того, играю я, пою или танцую. Мне нравится удивлять людей.
— Внимание для меня очень важно. Я знаю, что такое сцена, знаю, что люди любят хорошее шоу. Для этого нужно держать свое тело в форме. Я занимаюсь боксом с тренером, я люблю верховую езду, люблю животных. О проекте «Фабрика звезд» я знаю давно, я смотрела ее в детстве, и я очень хотела бы себя там показать. Я не подведу!
Однако трогательная шестиминутная видеовизитка не помогла Алине в кастинге — в новый проект ее не взяли.
«Писали, что я невыносимая шлюха и чудовище»
В 2017 году Алина стала одной из ведущих шоу «Попкорн-студио» на Youtube. Девушка вместе с другими русскими порноактрисами рассказывала о съемках, об индустрии фильмов для взрослых, о хейтерах, о зарплатах и известности.
В видео, опубликованном семь лет назад, Китана рассказала, что училась на мастера по красоте и теперь может делать маникюр, педикюр, прически и макияж. Кроме того, все три девушки-ведущие рассказали о том, какие сообщения им пишут пользователи в социальных сетях. И если первым двоим писали просто ради прикола, то Алине досталась мощная доза хейта.
— Веселые были комментарии, когда люди писали мне, что я невыносимая шлюха, чудовище и вообще всё это аморально, просто вопрос такой, как они это всё находят, — рассказывала Алина. — Наверное, это самая странная вещь, когда люди смотрят порно и им это нравится. Но они тебя начинают осуждать и писать, как это плохо.
Позднее девушки начали создавать познавательно-образовательный контент, к примеру, рассказывали о сексе от а до я, разговаривали про девственность и техники оральных ласк. Кроме этого, девушки стали активно взаимодействовать с аудиторией и снимать челленджи и разного рода развлекательные клипы.
Семья должна быть под защитой
В 2020 году на канале RoccosWorldOfficial вышло 13-минутное интервью с Китаной, где она рассказывала, что мечтала попасть в порноиндустрию.
— Я смотрела на красивых женщин, музыку, я думала: «Я хочу быть этой девушкой, я хочу быть в фильме!» — рассказала Китана. — Но мой путь был очень длинным, поскольку в России не снимают такие фильмы. Я познакомилась с Кристалл Раш, и она дала мне контакты нужного агентства. Я поехала в Германию, и я была по-настоящему счастлива.
О личной жизни девушки ничего не известно. В социальных сетях, которые Алина ведет очень активно, она совершенно не стесняется своей работы и профессии, а также рассказывает о том, как проводит досуг. Всю зиму Алина публиковала видео с катка в самом центре Парижа. Девушка неплохо катается и уверенно стоит на коньках. Кроме того, сейчас Алина активно увлекается танцами и принимает участие в танцевальных конкурсах. Сейчас она вернула себе темный цвет волос и продолжает петь и танцевать.
Нашим журналистам удалось связаться с Алиной, она сообщила, что рассмотрит возможность интервью с ней, но окончательного ответа не дала. Единственное, о чем просила девушка, это никаких вопросов о семье.
— Семья должна быть под защитой, — попросила звезда.