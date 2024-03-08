Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Владимир Путин выступил с поздравлением российским женщинам с Международным женским днем. В своей речи президент отметил, что самое главное для любой женщины, какую бы профессию она ни выбрала, — это семья и забота о детях, чтобы они выросли достойными людьми. Президент напомнил, что 2024 год в России признан Годом семьи.
— Смысл, суть семьи — это в первую очередь продолжение жизни, продолжение рода, истории каждой конкретной семьи и всей нашей страны. Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений, а бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству — неотъемлемая часть наших традиций.
Президент отдельно отметил женщин, которые находятся в зоне СВО:
— Хочу отдельно обратиться к женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, выполняют боевые задачи, и к тем, которые сейчас в разлуке со своими родными, ждут наших героев, вдохновляют их любовью, радостью и поддержкой, переживают за всех наших бойцов, помогают им на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтерских структурах. Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда — на нашей стороне.
Путин пожелал всем здоровья, взаимопонимания с дорогими людьми, успехов и больше счастливых моментов.