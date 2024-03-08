Посольство США опубликовало информацию о возможных терактах в Москве

Главный редактор канала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале обратилась к посольству США.



— Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и сделали, — написала она.

Официальных комментариев от российских властей на этот счет пока не поступало.