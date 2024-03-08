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Посольство США опубликовало информацию о возможных терактах в Москве

Оно призывают своих граждан, находящихся в России, избегать массовых мероприятий

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США и Великобритания предупредили о террористической угрозе в Москве

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Посольство США в ночь на 8 марта на своем сайте опубликовало информацию о том, что ими были получены данные о готовящихся терактах в Москве в ближайшие 48 часов. Сообщение обращено к гражданам США — им рекомендуют избегать массовых скоплений людей, поскольку именно их планируют атаковать экстремисты. Аналогичное сообщение опубликовало МИД Великобритании — со ссылкой на заявление США.

Подробностей о возможных терактах не приводится. Порталу MSK1.RU удалось связаться с консульством США, но там так же сообщили, что не обладают большей информацией. Тем временем Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Россию до максимального, четвертого.

Скриншот сайта посольства

Скриншот сайта посольства

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Главный редактор канала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале обратилась к посольству США.

— Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и сделали, — написала она.

Официальных комментариев от российских властей на этот счет пока не поступало.

ТерактТеррористическая угрозаПосольство СШАСША
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