Посольство США опубликовало информацию о возможных терактах в Москве

Посольство США в ночь на 8 марта на своем сайте опубликовало информацию о том, что ими были получены данные о готовящихся терактах в Москве в ближайшие 48 часов. Сообщение обращено к гражданам США — им рекомендуют избегать массовых скоплений людей, поскольку именно их планируют атаковать экстремисты. Аналогичное сообщение опубликовало МИД Великобритании — со ссылкой на заявление США.
Подробностей о возможных терактах не приводится. Порталу MSK1.RU удалось связаться с консульством США, но там так же сообщили, что не обладают большей информацией. Тем временем Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Россию до максимального, четвертого.
Главный редактор канала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале обратилась к посольству США.
— Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и сделали, — написала она.
Официальных комментариев от российских властей на этот счет пока не поступало.