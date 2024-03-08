Невиновна: история женщины, которая 20 лет отсидела в тюрьме за убийство своих четверых детей

Кэтлин Фолбигг 20 лет отсидела в тюрьме. В 2003 году ее признали виновной в убийстве двух ее сыновей и двух дочерей. Дети австралийки внезапно умирали в младенчестве, и, хотя медики на их телах не обнаружили признаков насильственной смерти, даже муж Кэтлин решил, что одна смерть — трагедия, две — вызывают подозрение, а три — убийство.
Первенец Кэтлин и Крейга Фолбиггов — Калеб — родился 1 февраля 1989 года с патологией — ларингомаляцией. Обычно малыши перерастают это заболевание, и врачи выписали молодую мать с сыном домой. Но 20 декабря Калеб умер. Второй сын — Патрик — появился на свет 3 июня 1990 года, но скончался в феврале 1991 года от эпилепсии.
Уже тогда соседи стали косо поглядывать на Кэтлин, и они с мужем переехали в пригород. В новом доме в октябре 1992 года родилась их дочь Сара. Но трагедия повторилась: в 10 месяцев девочка скончалась. Вердикт врачей — синдром внезапной детской смерти. Тогда уже и к Крейгу закрались подозрения: каждый раз дети умирали, когда рядом была только его жена. Супруги долго не решались завести очередного ребенка, но 7 августа 1997 года родилась Лора. Девочка дожила до полутора лет — в феврале 1999 года Кэтлин обнаружила ее мертвой.
Крейг подал на развод и написал заявление в полицию на Кэтлин, к своему заявлению он приложил ее дневник. В записях женщина винила себя в смерти детей, но это, скорее, было похоже на самобичевание, чем на признания в убийстве. Тем не менее общественность и суд решили: виновна. Кэтлин приговорили к 40 годам тюрьмы.
Ее невиновность удалось доказать врачам только через 20 лет. Как им это удалось и от чего на самом деле умирали дети Кэтлин — смотрите в видео выше.