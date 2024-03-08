Невиновна: история женщины, которая 20 лет отсидела в тюрьме за убийство своих четверых детей

Кэтлин Фолбигг 20 лет отсидела в тюрьме. В 2003 году ее признали виновной в убийстве двух ее сыновей и двух дочерей. Дети австралийки внезапно умирали в младенчестве, и, хотя медики на их телах не обнаружили признаков насильственной смерти, даже муж Кэтлин решил, что одна смерть — трагедия, две — вызывают подозрение, а три — убийство.

