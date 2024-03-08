О нём пела София Ротару в 80-е. История старейшего в стране магазина цветов, где живет призрак

Работники магазина с радостью делятся с покупателями не только историей про призрак Квасникова, но и про то, как букет желтых хризантем, купленный именно у них, стал поводом для написания одной из самых популярных в СССР песен 80-х годов.

В 1981 году казанская поэтесса Лидия Григорьева написала стихотворение «Магазин "Цветы"», которое известный композитор Давид Тухманов переложил на музыку. Получившуюся песню исполнила на новогоднем «Огоньке» София Ротару. Композиция стала настоящим хитом и в народе прижилась под названием «Желтые хризантемы».

