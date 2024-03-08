«Они воюют с вдовой». Жена погибшего офицера из Тюмени пытается забрать орден Мужества у свекрови

Молодая вдова писала в военкомат, прокуратуру, администрацию, губернатору и президенту. Она несколько раз ходила на прием в ТВВИКУ. Военные, говорит Ирина, относятся к ней с издевками и помогать не хотят.

«Награду вручили за моей спиной»

Ирина и Леонид познакомились семь лет назад в Тюмени. Он учился в военном училище, она была студенткой. Они поженились, офицера по распределению отправили в Тулу — молодая жена поехала за ним. В это время, по словам Ирины, с семьей мужа у нее складывались хорошие отношения.