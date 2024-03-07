Организаторы подвели итоги Всемирного фестиваля молодежи

По словам Кириенко, фестиваль вызвал у респондентов в первую очередь такие эмоции, как гордость, уважение, надежду, уверенность в завтрашнем дне.

На этом фестиваль не заканчивается — 10 марта стартует региональная программа фестиваля, она продлится еще неделю. За это время участники посетят 30 городов России.