В Кремле назвали единственный случай, при котором Россия применит ядерное оружие

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание», рассказал, в каком случае Россия может применить ядерное оружие. По его словам, это прощальное средство, которое возможно применить, только если что-то будет угрожать существованию страны.
— Крайне опасно, что происходит рутинизация этой темы, — отметил Песков. — Что касается нас, то всё, что касается ядерного оружия, изложено у нас в соответствующей доктрине. И, опять же, если уйти от юридического языка, там это именно трактуется как прощальное оружие. Если что-то будет угрожать нашему существованию, нашей страны, вот тогда ядерное оружие. Помимо этого никак не возможно, говорить об этом безответственно.
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