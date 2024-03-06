Красотка требует сурового приговора для бывшего офицера ФСБ — история любви, долга в 2,5 млн рублей и аварии

Приятельское общение с офицером ФСБ Александром Шашеро привело жительницу Волгограда Нинель Левченко к дыре в семейном бюджете, аварии и походам в суд на протяжении полутора лет. В итоге гарнизонный военный суд признал бывшего майора ФСБ виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Суд приговорил Александра Шашеро к четырем годам условно. Но потерпевшая от рук бывшего майора ФСБ Нинель Левченко не согласилась с решением суда и подала апелляцию.
В апелляции Нинель Левченко попросила назначить бывшему офицеру ФСБ максимально возможный по этой статье реальный срок заключения. В качестве доказательства своих требований девушка указала, что за время следствия Александр Шашеро успел купить и продать иномарку стоимостью
— Александр Шашеро не признал свою вину и в содеянном не раскаялся. В период расследования и суда вел себя вызывающе по отношению ко мне, неоднократно высказывался о своей безнаказанности, — возмущается Нинель Левченко. — Он не принес мне извинений, не возместил причиненный мне вред. Более того, после оглашения приговора сказал, что теперь я вообще ничего не получу.
Зачем девушка одолжила бывшему сотруднику ФСБ больше двух миллионов рублей? И как события развивались дальше? Подробности этой скандальной истории смотрите в видео, которое опубликовано выше.