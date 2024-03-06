«У них всё так легко!» Как выживает семья из рухнувшего дома, которую мэр Ростова отправил за кредитом

Чтобы купить комнатку в общежитии, Давыденко пришлось взять кредит — 480 тысяч рублей — на пять лет. Ростовчанке совсем чуть-чуть не хватило, чтобы выплатить долг. Пятиэтажка рухнула, когда Светлане оставалось отдать за жилье последние 50 тысяч.



— Ему [Логвиненко] не понять простой народ и нашу глобальную проблему! Остаться с ни с чем, ведь нам же выплатили огромную компенсацию в размере 110 тысяч рублей. По его меркам, для нас это огромная сумма! А что такое в наше время 110 тысяч?! Если осталось у тебя то, в чем ты был, два паспорта, собака! — сетует Светлана.

