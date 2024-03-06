«Он не мог совершить суицид»: в Волгограде мать вскрыла цинковый гроб погибшего на СВО сына, чтобы узнать причину его смерти

— Я пошла в военкомат перед Новым годом. Они отправили запрос, пошли навстречу, — сообщила волгоградка. — 9 января пошла второй раз. Ответа не было еще. Они еще раз отправили письмо в часть. Пробовала звонить Антону, но на звонки никто не отвечал.



«Я потребовала вскрыть гроб»

Целый месяц родные ждали ответа из военкомата, который должен был получить сведения из воинской части. Но его всё не было. А 30 января матери с отцом Антона сообщили, что он погиб.



— Позвонил человек, представился военным из части. Я отдала телефон мужу — отцу Антона. Он вышел в коридор, я смотрю, ему плохо стало. Говорит: «Антон погиб, сказали». Сказали ждать, когда его привезут. И всё. Больше ничего не сказали.



Парадокс в том, что в тот же день в военкомат пришло извещение о том, что Антон якобы совершил суицид.

