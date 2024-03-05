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Страна и мир

Как дочь эмигрировавшей из России еврейки стала иконой моды — история Айрис Апфель, которая умерла в 102 года

Эксцентричная женщина доказала, что в любом возрасте можно жить ярко и быть востребованной

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Американская икона моды Айрис Апфель умерла в возрасте 102 с половиной лет. Айрис прославилась благодаря своему уникальному стилю, круглым очкам и множеству крупных украшений. Всю жизнь она занималась любимым делом и даже в почтенном возрасте поражала дерзким сочетанием высокой моды и винтажа.

Ее историю жизни и успеха смотрите в видео выше.

Дочь эмигрантки из России стала первой женщиной в Нью-Йорке, надевшей джинсы в 1940-х годах. Когда ей сказали, что леди джинсы не носят, Айрис отмахнулась — ее никогда не интересовало чужое мнение.

— Ты можешь научиться быть модной. Ты можешь стать модной. Но когда дело доходит до стиля, настоящего стиля, это заложено в твоей ДНК. У тебя это либо есть, либо нет, — говорила Айрис.

Айрис была дизайнером интерьеров в Белом доме, предметы ее гардероба выставляли на выставках, а одним из последних проектов стала коллекция с брендом H&M, через которую Айрис выразила свою любовь к смелым цветам, текстурам и формам.

Айрис Апфель скончалась в своем доме в Палм-Бич 1 марта, но навсегда вписала себя в историю моды.

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