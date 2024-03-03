«Раздай их бездомным, отнеси в церковь». Сын певицы Валерии взорвал все свои кроссовки, чтобы отомстить западным брендам: видео

— Я не знаю, о каких кроссовках идет речь. Правда, не в курсе. Иногда не хочется заходить в Instagram (деятельность запрещена в РФ), потому что мучаешься с этими VPN, — сказал корреспонденту MSK1.RU муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. — И потом Арсений взрослый ведь парень, уже имеет свою семью. Дети нам даны во временное пользование. Я просто хочу, чтобы они были счастливы и чувствовали себя комфортно в тех своих желаниях, которые у них есть.

Пригожин также добавил, что у молодого поколения свои взгляды на жизнь, и предположил, что, возможно, Арсений сжег свои старые кроссовки.