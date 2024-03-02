В Сочи начался Всемирный фестиваль молодежи

Владимир Путин дал старт Всемирному фестивалю молодежи, который проходит на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Заявки на участие подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта, в рамках нее участники посетят 30 городов.
— Наша страна уже трижды проводила такие масштабные молодежные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий. Вы будете общаться с тем, с кем хотите общаться, получать те знания, опыт, которые вам нужны, — сказал Владимир Путин в приветственном видеообращении. Президент отметил, что фестиваль даст участникам возможность обсудить, каким мир будет в будущем, и эти дискуссии будут полезны самой широкой аудитории.
Главная цель фестиваля — показать, что каждый человек несет свою долю ответственности за судьбы мира. Таким образом, Всемирный фестиваль молодежи стал площадкой для создания связей между молодежью разных стран для построения справедливого будущего. Организаторы мероприятия убеждены, что мир будущего можно построить только командой, каждый член которой уникален, а вместе они создают гармоничную картину.