В Сочи начался Всемирный фестиваль молодежи

Владимир Путин дал старт Всемирному фестивалю молодежи, который проходит на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Заявки на участие подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта, в рамках нее участники посетят 30 городов.

— Наша страна уже трижды проводила такие масштабные молодежные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий. Вы будете общаться с тем, с кем хотите общаться, получать те знания, опыт, которые вам нужны, — сказал Владимир Путин в приветственном видеообращении. Президент отметил, что фестиваль даст участникам возможность обсудить, каким мир будет в будущем, и эти дискуссии будут полезны самой широкой аудитории.