Месяц жизни на Шри-Ланке обошелся всего в 500 долларов: колонка россиянки, сбежавшей от суровой зимы

Хостелы на Шри-Ланке очень популярны среди европейских туристов. Они могут себе позволить и более дорогое жилье, но часто у них не принято шиковать. В местных хостелах гостям предлагают комнаты на 4, 6 или 8 кроватей в одной комнате. От количества спальных мест зависит цена проживания — от 7 до 15 долларов за сутки.

Стоимость проживания в гестхаусах начинается с 8 долларов. Как правило, это обыкновенный двухэтажный дом местных жителей — сингальцев, где две или три комнаты сдаются в аренду гостям. Я жила именно в таком гестхаусе. В нём сдавались две комнаты, моей соседкой была девушка-француженка, с которой мы подружились и продолжаем общаться. В нашем гостевом доме были небольшой холл и кухня. Во время отдыха предпочитаю питаться в разных кафе и ресторанах, поэтому на кухне лишь варила утренний кофе или нарезала фрукты.

