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Месяц жизни на Шри-Ланке обошелся всего в 500 долларов: колонка россиянки, сбежавшей от суровой зимы

Опытная путешественница рассказывает, что нужно учесть, и советует, как и на чём можно сэкономить

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Юлия — вегетарианка, как и многие жители Шри-Ланки

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Мечтали сбежать от холодов в теплые края? Юлия Кондинкина из Тюмени уже не в первый раз уезжает на зимовку в страны с тропическим климатом. В этом году она провела январь на острове Цейлон. Опытная путешественница не пользуется услугами туроператоров и знает, как, где и на чём можно сэкономить, чтобы поездка зимой к океану превратилась в реальность, а не осталась несбыточной мечтой. Месяц жизни на Шри-Ланке обошелся Юлии всего в 500 долларов (чуть больше 46 тысяч рублей. — Прим. ред.). В эту сумму вошли траты на проживание, передвижение по острову и еда в местных ресторанах и кафе. Вам тоже сложно в это поверить? Наши коллеги из 72.RU опубликовали колонку Юлии, в которой она по пунктам рассказала, как отправиться в путешествие «дикарем», чудесно отдохнуть на одном из самых экзотических островов мира и не разориться при этом. Далее — от первого лица.

Виза и банковские карты

Шри-Ланка — страна абсолютной экзотики. Древние греки называли ее Тапробане, для европейцев она — Цейлон

Шри-Ланка — страна абсолютной экзотики. Древние греки называли ее Тапробане, для европейцев она — Цейлон

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До 31 марта визу на 30 дней можно сделать бесплатно в режиме онлайн. Если турист хочет продлить пребывание на острове, нужно обратиться в посольство либо так же онлайн и внести платеж 50 долларов. Это позволит находиться в Шри-Ланке до 270 дней — 9 месяцев. Получается, что на острове можно провести в общей сложности 10 месяцев. Если турист находится на территории страны дольше срока своей визы, то ему придется заплатить штраф в размере 250 долларов, а если задержится дольше, чем на 14 дней, то размер штрафа увеличится вдвое.

Банковские карты почти всех российских банков на территории Шри-Ланки не работают. Исключение составляют карты «Газпромбанка» и «Россельхозбанка», но нужно уточнять. В идеале иметь наличные в долларах или евро. Обменять валюту по очень хорошему курсу можно сразу же по прилете в аэропорту, там самый выгодный курс. В туристических местах он будет на 2–5 рупий ниже. Добавлю, что банковские карты на Шри-Ланке вряд ли пригодятся, тут везде рассчитываются наличными. 100 местных рупий примерно равны 40 рублям.

Местный транспорт

Местные жители пользуются вагонами второго класса. Проезд в них бесплатный, но есть большой минус — отсутствие сидячих мест

Местные жители пользуются вагонами второго класса. Проезд в них бесплатный, но есть большой минус — отсутствие сидячих мест

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Я прилетала в международный аэропорт Коломбо, который находится в пригороде столицы. Если ваш самолет прибывает вечером или в ночь, советую остановиться на ночь в Негомбо — это 10 минут на такси от аэропорта. Забронировать заранее жилье, выспаться и с утра отправляться по запланированному маршруту.

На острове я передвигалась на всех видах транспорта. Из Негомбо до Коломбо ехала полтора часа на автобусе, заплатив за это 40 рублей. Если из столицы отправиться на юг острова, то есть два варианта — автобус или поезд, оба вокзала находятся в центре Коломбо. На поезд билет можно купить за 500 рупий — примерно 150 рублей. За эти деньги поедете в вагоне первого класса, которым пользуются в основном туристы, готовые платить за сидячее место. Можно уехать и бесплатно, но в вагоне второго класса, где всю дорогу придется стоять.

Автобус идет немного дольше поезда и он шумный. У общественного транспорта здесь приоритет, водители постоянно громко сигналят, требуя предоставить им дорогу.

Такие необычные пешеходы на острове никого не удивляют. Водители останавливаются и терпеливо ждут

Такие необычные пешеходы на острове никого не удивляют. Водители останавливаются и терпеливо ждут

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Если понадобится такси, есть два варианта: трехколесный мотоцикл с крышей — тук-тук — или машина с кондиционером. Тем, кто путешествует небольшой группой, удобнее брать такси, но я ездила одна, оптимальным вариантом был тук-тук. Кстати, на услугах такси можно сэкономить. Для этого нужно подойти к местному жителю помоложе и попросить вызвать для вас тук-тук или такси через местное приложение — Uber и PickMe. В этом случае цена поездки будет фиксирована.

Многие туристы арендуют на Шри-Ланке скутеры. Такой транспорт обойдется примерно в 400–600 рублей за день, более мощные мотоциклы стоят 1000 рублей. Но в случае с арендой двухколесного транспорта нужно знать, что ночью на острове часто проходят облавы. Полицейские останавливают всех подряд и проверяют, есть ли шлемы и международные водительские права. Если не окажется прав — штраф 72 евро.

В какой город поехать на Шри-Ланке?

Шри-Ланка расположена на одноименном острове у южной оконечности полуострова Индостан в Индийском океане

Шри-Ланка расположена на одноименном острове у южной оконечности полуострова Индостан в Индийском океане

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Зимовка и путешествие по Шри-Ланке — это разные вещи. Я приехала на остров в третий раз, поскольку ранее успела посетить многие туристические места, поэтому из Коломбо отправилась в Мириссу. Этот небольшой пляжный городок находится в самой нижней, южной части острова. Там две бухты, есть места для серфинга и снорклинга (плавание с маской, трубкой для дыхания и ластами. — Прим. ред.), есть видовые точки — скала попугаев и скала черепах. Здесь же есть два необычных участка пляжа. Один привлекает внимание своим черным песком, а второй — безлюдием, поскольку находится примерно в получасе ходьбы: его называют секретным.

В Мириссе много предложений с экскурсиями в открытый океан, чтобы посмотреть на голубых и горбатых китов. Основная точка притяжения туристов в любом пляжном городе — это sunset (закат. — Прим. ред.). Люди приходят на берег и наблюдают, как садится солнце, параллельно практикуют йогу, медитируют, жонглируют или просто смотрят на уходящее солнце.

Туристы любят встречать sunset (закат. — <i class="_">Прим. ред</i>.). Люди собираются на берегу и провожают день

Туристы любят встречать sunset (закат. — Прим. ред.). Люди собираются на берегу и провожают день

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В 10 минутах езды от Мириссы находится городок Велигама. Он стоит в большой бухте, там более открытый пляж и дно океана позволяет учиться плавать на серфе. Если вы давно мечтаете встать на доску, то лучшего места, чем Велигама, просто не найти. Вдоль пляжа 30–40 серфинг-школ, и на воде одномоментно бывает 200–300 человек. В этих школах можно найти инструктора, говорящего на любом языке, от русского до иврита. Тем, кто уже хорошо стоит на доске, советую ехать в Аругам Бей — это восточная сторона Шри-Ланки. Там есть места, где волны достигают в высоту четырех метров.

Вернемся в Мириссу. Из нее можно добраться до природного заповедника Яла и увидеть из джипа, как живут слоны, носороги, рептилии, тигры, пумы, ягуары и различные птицы, которые прилетают сюда на зимовку. Территория национального парка закрыта для людей, а животные передвигаются по ней свободно. Есть в Шри-Ланке город Элла, находится на высоте 700 метров над уровнем моря. Там есть знаменитые чайные плантации, водопады и настоящие дикие джунгли.

Жилье

Обезьяны на острове повсюду

Обезьяны на острове повсюду

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На Шри-Ланке любой поиск жилья происходит через сайт Booking.com, там большой выбор предложений от экономичных хостелов и гестхаусов (гостевых домов. — Прим. ред.) до шикарных отелей и резортов. Я видела русских ребят, которые жили на удаленном пляже в обычной туристической палатке. Как они мылись — не знаю, возможно, раз в два-три дня снимали хостел, чтобы сходить в душ, или договаривались с владельцами гестхаусов.

Хостелы на Шри-Ланке очень популярны среди европейских туристов. Они могут себе позволить и более дорогое жилье, но часто у них не принято шиковать. В местных хостелах гостям предлагают комнаты на 4, 6 или 8 кроватей в одной комнате. От количества спальных мест зависит цена проживания — от 7 до 15 долларов за сутки.

Стоимость проживания в гестхаусах начинается с 8 долларов. Как правило, это обыкновенный двухэтажный дом местных жителей — сингальцев, где две или три комнаты сдаются в аренду гостям. Я жила именно в таком гестхаусе. В нём сдавались две комнаты, моей соседкой была девушка-француженка, с которой мы подружились и продолжаем общаться. В нашем гостевом доме были небольшой холл и кухня. Во время отдыха предпочитаю питаться в разных кафе и ресторанах, поэтому на кухне лишь варила утренний кофе или нарезала фрукты.

Отели на Шри-Ланке стоят от 20 до 50 долларов. Резорты — это, как правило, отдельно стоящие виллы, цены на проживание в них начинаются с 60 долларов за сутки и до бесконечности. За проживание в своем гестхаусе платила всего 5 долларов в день, дом был в 10 минутах ходьбы от пляжа. Дополнительным бонусом была тишина, круглосуточно пели птицы, приходили пальмовые белки, обезьяны и дикие павлины.

Вот такого красавца сфотографировала Юлия из окна своего гостевого дома

Вот такого красавца сфотографировала Юлия из окна своего гостевого дома

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Заканчивая, подскажу лайфхак. Бронируйте жилье через сайт дней на три-пять, а уже по приезде договаривайтесь напрямую с хозяевами. Это позволит получить приятную скидку, поскольку сайт бронирования с каждого гостя удерживает свой процент.

Еда

Во всех заведениях в Шри-Ланке большой выбор вегетарианских блюд

Во всех заведениях в Шри-Ланке большой выбор вегетарианских блюд

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В Шри-Ланке много магазинов и уличных киосков, но в городах покрупнее есть сетевые супермаркеты с фиксированными ценами. Разнообразие фруктов здесь поражает, гораздо богаче, чем в России. В Шри-Ланке есть местные фрукты и привозные — импортные. Например, на полках местных супермаркетов можно найти огурцы, перцы, привезенные из Японии. Есть в продаже и фрукты, привезенные из Индии, но в основном местные, выращенные на Цейлоне.

Прежде чем купить какой-либо фрукт, советую заглянуть в интернет, узнать, какой у него сезон. Во время моего пребывания на острове созрели манго и папайя, а вот, например, мангустины уже отходили. По этой причине они стояли относительно дорого — 300 рублей за килограмм, а манго и папайю отдавали за 50–70 рублей за килограмм. Можно устроить дегустацию бананов разных сортов — от крошечных беби-бананов до экзотических розовых и красных. Привычные для россиян крупные бананы на Шри-Ланке почти не растут.

Самые крупные бананы на острове — не больше 15 сантиметров

Самые крупные бананы на острове — не больше 15 сантиметров

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Воду для питья на острове надо покупать. Местные пьют из крана, предварительно кипятят, но не советую следовать их примеру. Шри-Ланка ценится своим безупречным чаем, его на острове действительно много и везде можно купить, но вот кофе здесь низкого качества — порошковый. Если вы кофеман, лучше привозите кофе с собой.

Цены в ресторанах, как и везде, зависят от расположения. Чем дальше от пляжа — тем дешевле. На первой линии обильно предлагают морскую еду. Если не полениться и пройти от пляжа, то еда обойдется дешевле.

Самые высокие цены в меню ресторанов, расположенных в непосредственной близости к океану

Самые высокие цены в меню ресторанов, расположенных в непосредственной близости к океану

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Алкоголь на острове дорогой. Пол-литра пива стоит примерно 300 рублей. Любое вино или крепкие алкогольные напитки на Шри-Ланке импортные и потому дорогие. Просто так в винный магазин не попасть. В маленьких деревнях алкомаркетов вообще нет, а в городах покрупнее они находятся за железными решетками.

Флора и фауна

На Шри-Ланке очень много растений, которые растут только у экватора. Многие из них мне знакомы, потому что я их выращиваю дома в Тюмени в горшках, а здесь они просто растут вдоль дорог, как живые бордюры или сорняки.

На острове повсюду можно встретить обезьян. Они не агрессивные, но с ними лучше не общаться, потому что не говорят по-русски (смеется). Хочется еще предупредить, что на Шри-Ланке желательно не оставлять открытыми окна, если уходите из комнаты или номера, обязательно проверяйте, всё ли закрыто.

Обезьяны часто заглядывают в гости и устраивают настоящий погром

Обезьяны часто заглядывают в гости и устраивают настоящий погром

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Туристы из Москвы поведали, как обезьяны пришли в их номер через открытое окно на запах оставленного на тарелке манго. В итоге съедено было всё: манго, бананы, шоколадки и даже печенье, которое находилось в закрытой упаковке. Обезьяны испачкали все вещи и устроили в номере настоящий погром. Ни один отель в таких случаях ничего не компенсирует гостям. У обезьян очень хорошее обоняние, они всегда приходят на запах фруктов.

Пляж

Отдельно хочу рассказать про пляж, потому что многие думают, что приезжают на море, но это не так. Остров Шри-Ланка находится в Индийском океане. Море и океан невозможно сравнивать. У океана невероятно сильная энергия, и это слышно даже по тому, как звучит вода. Даже в теплую и безветренную погоду волны падают с таким грохотом и растекаются так далеко, что ни одно море не сможет повторить это.

Шри-Ланка находится в Индийском океане

Шри-Ланка находится в Индийском океане

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За 1000 рупий на пляже можно взять шезлонг — это примерно 300 рублей. Еще один вариант — заказать напиток или еду в одном из ресторанов, и тогда шезлонг бесплатный. Спокойно покупаться и поплавать можно только за линией волн. Высоких волн нужно опасаться, либо подныривать, либо прямо присаживаться, когда они приближаются, в противном случае легко получить травму.

Полезные советы от опытного путешественника

На Шри-Ланке большой выбор отличного цейлонского чая, но нет хорошего кофе. Если вы ценитель этого бодрящего напитка, не забудьте привезти его с собой

На Шри-Ланке большой выбор отличного цейлонского чая, но нет хорошего кофе. Если вы ценитель этого бодрящего напитка, не забудьте привезти его с собой

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Если вы решите последовать моему примеру и отправиться в путешествие самостоятельно — «дикарем», советую положить в сумку небольшой кипятильник и термокружку с широким горлышком. С их помощью всегда и везде варю себе кофе. Помимо этого вожу с собой нож, чайную ложку и металлическую туристическую тарелку. Шампуни, гели для душа, защитные крема от солнца и средства после загара на острове привозные и поэтому дорогие. Всё это лучше привозить с собой.

В Шри-Ланке производят очень простые и легкие ткани. Если найдете в столице Коломбо торговый центр, то женский отдел местных брендов, скорее всего, будет занимать целый этаж. В таких магазинах практически вся одежда стоит от 300 до 1000 рублей. Я оделась в Коломбо всего на 100 долларов.

Ложка дегтя

Большинство канализационных стоков вместе с дождевой водой устремляется в океан

Большинство канализационных стоков вместе с дождевой водой устремляется в океан

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Напоследок хочется рассказать про мусор и канализацию. Твердые бытовые отходы на Шри-Ланке сжигают. Местные жители очень ленивые и редко относят мусор в специальные баки, хотя они тут есть. Им проще всё сжечь с какими-то пальмовыми листьями или другой органикой. На острове повсюду круглосуточно сжигают пластик и различную упаковку. Возле каждого частного дома можно увидеть свалку или пепелище. Раздельного сбора отходов на Шри-Ланке как такового нет. В Мириссе имеется несколько мест, куда можно принести пластиковые бутылки, но, похоже, пользуются ими только туристы. Европейцы давно приучены разделять отходы, для них это норма. Центральной канализации в маленьких городах, кроме столицы, тоже нет. Кто побогаче, делают себе септики, но используют их без откачки. А вот ливневки есть почти везде, в сезон дождей может неделю идти дождь, без ливневки было бы тяжело. Часто в ливневку сливают канализацию, потом через маленькие речки стекает в океан, ужасно.

О каких еще путешествиях мы рассказывали?

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