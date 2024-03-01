В России объявили военные сборы: кого на них призовут

Закон предусматривает возможность освобождения от военных сборов. Не призывают на сборы мужчин, которые не годны или ограниченно годны к военной службе по состоянию здоровья, и военнообязанных женщин. Также по закону освобождены от военных сборов:



граждане, имеющие бронь от органов власти или организаций;

сотрудники (в том числе гражданский персонал) МВД, Росгвардии, ФСИН, таможни и т.д.;

служащие авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие и обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом;

плавающий состав судов морского флота, а в период навигации также речного флота и флота рыбной промышленности;

работники, занятые на посевных и уборочных работах в период проведения таких работ;

педагоги;

студенты очных и очно-заочных отделений;

студенты-заочники в период экзаменов и подготовки дипломной работы;

многодетные отцы;

опекуны и попечители несовершеннолетних братьев и сестер (если больше некому);

занятые уходом за родственником, которому требуется постоянный уход (согласно заключению комиссии, если больше некому);

мужья беременных женщин (если срок более 22 недель и уже есть один ребенок);

депутаты;

кандидаты на выборах;

уехавшие за границу;

члены Совфеда;

главы регионов, исполняющие их обязанности и кандидаты на эту должность;

руководители высших исполнительных органов госвласти, временно исполняющие их обязанности и кандидаты на эту должность;

граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу;

граждане, уволенные в запас менее двух лет назад (кроме резервистов);

граждане, отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;

граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

находящиеся под следствием или ожидающие решения суда.