Красотка из России стала «Мисс Европа — 2024». Любуемся фото победительницы

Год начал радовать нас конкурсами красоты с самых первых месяцев. Совсем скоро мы узнаем имя очередной обладательницы титула «Мисс Мира», ну а сейчас самое время познакомиться с победительницей красивейшего чемпионата «Мисс Европа — 2024», который состоялся в Ливане. Особенно приятно, что эта девушка из России.
Роза Гадиева из Татарстана — флорист, отлично знающая татарский, арабский и английский языки. К конкурсу в Ливане красотка готовилась два месяца. С собой Роза Гадиева взяла платье казанской царицы, к которому до этого нельзя было даже прикасаться. Этот образ обворожил всех членов жюри.
По словам девушки, победа на «Мисс Европа — 2024» стала для нее шоком — красавица не ожидала, что получит корону, и даже расплакалась на сцене. На первое место Роза не надеялась и даже заранее купила билеты домой, чтобы вылететь сразу после конкурса. Но заветный титул изменил планы: красотке пришлось сдать билеты и еще несколько дней побыть в Ливане.
Девушка не первый раз занимает первое место в конкурсе красоты. Помимо титула «Мисс Европа — 2024», Роза также заняла главное место на Всероссийском конкурсе Indiva Russia и получила титул «Миссис Бизнес-леди России».
Последний раз девушка из России получала корону на «Мисс Европа» шесть лет назад. Тогда, в 2018 году, победительницей конкурса стала модель Анастасия Аммосова.