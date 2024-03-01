Красотка из России стала «Мисс Европа — 2024». Любуемся фото победительницы

Год начал радовать нас конкурсами красоты с самых первых месяцев. Совсем скоро мы узнаем имя очередной обладательницы титула «Мисс Мира», ну а сейчас самое время познакомиться с победительницей красивейшего чемпионата «Мисс Европа — 2024», который состоялся в Ливане. Особенно приятно, что эта девушка из России.

