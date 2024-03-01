«Расплакалась при виде океана». Россиянка рассказала о жизни на Бали

Сбежать от серой зимы в России — мечта многих. Краснодарка Виктория вместе со своим парнем Сергеем воплотили ее в жизнь. С конца октября пара живет на Бали. Ребята снимают виллу, серфят и попутно работают в
Чемодан, вокзал… Бали
Вике и Сереже по
Когда Вика перестала быть привязанной из-за работы к одному месту, пара решила отправиться на Бали и попробовать пожить там несколько месяцев. Тем более, что у Сережи уже был такой опыт.
— Идея пропустить зиму казалось очень привлекательной, — рассказывает Вика.
Сначала ребята доехали до Москвы на поезде, оттуда долетели до Дохи (Катар), а уже потом — до города Денпасар на Бали. Всего перелет занял 18 часов.
— В Катаре мы провели полтора часа. Всё прошло довольно быстро и сам полет мы перенесли спокойно, было достаточно комфортно, — говорит девушка.
Всего дорога из России до Бали ребятам обошлась в 130 тысяч рублей на двоих. Но, по их словам, многое зависит от авиакомпании и длительности пересадки: например, через Китай можно долететь и за 80 тысяч на двоих.
Одно из важных условий — нужно сделать визу. На первые два месяца ее стоимость — около 30–40 тысяч рублей на двоих. Затем каждые два месяца нужно ее продлевать. Это еще 30 тысяч.
Вилла дешевле, чем в Сочи
Пара еще до вылета забронировала себе гостиницу на три недели. Этого времени хватило, чтобы подыскать варианты, где жить в последующие месяцы. В итоге остановились на вилле.
— Стоимость на жилье здесь во многом зависит от спроса и от сезона. Конкретно мы платим за виллу с учетом аренды и коммуналки около 1000 долларов, — рассказывает Сережа.
Если вы думаете, что это много, то, кажется, вы давно не были в Сочи. Там вилла на 30 дней на двоих обойдется как минимум в 130 тысяч рублей, или 1400 долларов США.
Пара рассказывает, что на Бали каждый сможет найти себе жилье и отдых по карману. Вопрос только в том, на какой отдых вы рассчитываете. Ребятам неделя жизни на острове обходится с учетом аренды виллы, байка, коммуналки, заправки бензином и развлечений около 30 тысяч рублей.
— Сразу скажем, что мы не можем быть основным мерилом жизни и финансовых трат здесь. Учитывая, что здесь можно найти дешевое жилье и недорого питаться. Самой большой тратой для туристов может стать непосредственно перелет сюда. Вопрос просто в том, что если вы хотите здесь вдвоем пожить неделю на несколько тысяч рублей, то это будет не тот уровень отдыха на Бали, который обычно рисуют в соцсетях, — считает краснодарка.
Океан довел до слёз
В конце февраля будет уже четыре месяца, как Вика и Сережа живут на Бали. Здесь круглый год практически одна и та же погода — около +30 градусов. Поэтому из вещей можно брать только шорты и футболки.
— Мы вылетели из Краснодара, где на тот момент всё еще было тепло. Да, не такая жара, как летом, но тем не менее. Но здесь климат еще более влажный, чем в Краснодаре. Ты как человек-амфибия, ходишь постоянно «дышишь водой», — смеется Вика.
Акклиматизация у ребят прошла без особых проблем. Единственное — первое время клонило в сон из-за разницы во времени. Здесь +5 часов к Москве.
— Когда мы прилетели сюда, была уже ночь, поэтому мы к океану приехали на следующий день, причем не купаться, а просто погулять на пляже. И я не самый преданный фанат воды, потому что я всего этого боюсь, но когда я впервые оказалась у океана, я клянусь, я расплакалась. Океан по-особенному прекрасен. По сравнению с морем он кажется более живым. Приливы, отливы... Ты постоянно купаешься в волнах, — рассказывает Вика.
Это была ее первая встреча с океаном. С января девушка встала на серф и уже второй месяц катается по волнам. Но Вика не скрывает, что грациозные падения тоже случаются.
Причем, по словам пары, пляжи здесь бесплатные. Но вот работа спасателей не так четко выстроена. Многое зависит от пляжа, поэтому купаться нужно с осторожностью, если вы не сильно знакомы с океаном.
«Остров богов»
Это место давно прозвали так из-за бесчисленного количества храмов. Вика и Сережа советуют непременно их посетить, если вы приехали на Бали.
Официально в Индонезии признают шесть религий — индуизм, ислам, католицизм, протестантство, конфуцианство и буддизм. Но именно на Бали в основном исповедуют буддизм и индуизм. Впрочем, Новый год здесь отмечают как в декабре, так и в феврале. Улицы и магазины украшают, а побережье так и светится от количества фейерверков.
— Здесь абсолютно нормально, когда перекрывают дорогу из-за религиозной церемонии. Люди идут, танцуют, хлопают, стучат в бубны. Заходишь в ТЦ или масс-маркет — и там даже на полу будут стоять какие-нибудь подношения богам, зажжены ароматические свечи, — делится Вика.
Виктория и Сережа рассказывают, что храмы здесь есть в горах, джунглях и даже на воде. Но стоит понимать, что к религии тут относятся серьезно и разных выходок от туристов не прощают.
— Последний год было очень много историй о депортации, туристы залезали на священные деревья, занимались всякими непотребствами в каких-то публичных или священных местах. То есть здесь надо быть очень аккуратным. Религия здесь везде, и не знаешь, когда ты и где кого-то можешь оскорбить. В целом нужно вести себя нормально, и тогда проблем не будет, — рассказывает Сережа.
Рисовые террасы и черные пляжи
Вика и Сережа хоть и удаленщики, но работать им всё же надо. Из-за разницы во времени Сережа берется за дела ближе к 14:00, а заканчивает около 23:00. У Вики же график посвободнее. По словам девушки, до обеда на Бали можно переделать все дела, включая поход на пляж.
А вот в вечернее время не стоит рассчитывать на большое количество развлечений. После 23:00 почти всё здесь закрывается. Есть один туристический район, где еще жива клубная жизнь, но ее всё равно мало и это дорогое удовольствие.
— За время, что мы здесь были, мы посмотрели разные храмы, ездили на север острова, где вулканы, там подогреваются грунтовые воды и получаются горячие источники. Можно также заняться сноркелингом, посмотреть на рыб и кораллы. Здесь явно есть чем заняться, — рассказывает девушка.
Молодые люди советуют помимо храмов также посетить рисовые террасы. Некоторые из них признаны всемирным наследием и охраняются ЮНЕСКО. Больше 1000 лет здесь выращивают рис на ступенях на склонах холмов.
Вика также советует побывать в Амеде, это прибрежный район острова.
— Там невероятно красивые виды на дорогах, горная местность, тоже есть рисовые террасы. А когда ты спускаешься вниз, там угольно-черные пляжи, и это в контрасте с теми видами, к которым ты привык, выглядит просто «вау». «Вау» — это вообще главная мысль, которая крутилась у меня в голове в течение первого месяца жизни на Бали. Удивляло буквально всё. Раньше я путешествовала больше по Европе — Германия, Италия. А Азия переворачивает с ног на голову то, к чему ты привык.
Обед с муравьями, дорогой сыр и медицина
Перейдем к бытовой составляющей жизни на Бали. Практически везде говорят на английском, поэтому проблем с покупкой продуктов или занятиями по серфингу у туристов нет. Не стоит забывать, что остров довольно популярен среди наших соотечественников, поэтому по русской речи точно не затоскуешь.
В Индонезии есть своя валюта — рупия (Rp). Ей расплачиваются во всех магазинах. На сегодняшний день обменный курс такой: один доллар США — это
— Наличка здесь практически везде. Где-то на улице ты ничего не купишь по карте, но все крупные магазины с продуктами или одеждой карты принимают. Поэтому платим когда как, — рассказывает Сережа.
Из важного, к чему паре нужно было привыкнуть, — соседство с тараканами, муравьями, пауками, змеями и гекконами.
— Тут надо всё быстро есть, иначе потом не отвоюешь еду у муравьев, в целом муравьи — твои новые друзья, от которых не избавишься. Они могут заползти на подушку, кровать. С ними нужно смириться. Гекконы бегают здесь абсолютно везде, может, для кого-то они противные, но у меня с ящерицами проблем нет, — поделилась россиянка.
По словам краснодарки, на юге острова не так много жуткой живности, а вот на севере другая природа, там можно встретить больших пауков.
Что касается еды, то на Бали есть практически всё: фастфуд, заведения с местной, европейской, азиатской и даже русской кухнями.
— Если вдруг ты заскучал по пельменям, борщу или окрошке, то всегда можно найти заведения с русской или украинской кухней, — говорит девушка.
Продукты можно купить на рынке или заказать через приложение. Вика рассказывает, что фрукты и овощи на неделю обойдутся всего в 300–400 рублей. Килограмм огурцов или помидоров — от 30 рублей. Но вот ценник на сыр и колбасу будет гораздо выше, чем в России.
— Здесь дешевле рыба, морепродукты, чем у нас, но при этом дороже мясо, курица, говядина. Ценник на сыр и колбасу будет тоже гораздо выше. Сто грамм гауды — 700 рублей или даже 1000. Так как мы живем на вилле, у нас есть кухня, мы в общем-то часто и сами себе готовим что-то привычное, что обычно едим на родине.
А вот с медициной сложно — всё платно и дорого. Поэтому лучше постараться не болеть и взять с собой необходимые лекарства.
— Один прием и осмотр обычного доктора, если ты, например, заболел гриппом, это около 6 тысяч рублей, — говорит Сережа.
Несмотря на ряд минусов, плюсов на Бали всё же куда больше.
— Это совсем другой мир, если ты к такому не привык, то точно останешься под впечатлением. Путешествие такого формата было моей мечтой. Мечтой, казалось бы, неисполнимой. Но это прекрасно и здорово, — поделилась Вика.