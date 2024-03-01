«Расплакалась при виде океана». Россиянка рассказала о жизни на Бали

Сначала ребята доехали до Москвы на поезде, оттуда долетели до Дохи (Катар), а уже потом — до города Денпасар на Бали. Всего перелет занял 18 часов.



— В Катаре мы провели полтора часа. Всё прошло довольно быстро и сам полет мы перенесли спокойно, было достаточно комфортно, — говорит девушка.



Всего дорога из России до Бали ребятам обошлась в 130 тысяч рублей на двоих. Но, по их словам, многое зависит от авиакомпании и длительности пересадки: например, через Китай можно долететь и за 80 тысяч на двоих.

