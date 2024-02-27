Привет, Чебурнет: в Госдуме объяснили, почему в стране легли все мессенджеры

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев рассказал, из-за чего 27 февраля в России произошел масштабный сбой мессенджеров и других сервисов. По его словам, это случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора.
— Есть ряд сайтов, платформ недружественных, доступ к которым у наших пользователей будет ограничен. В том числе и ряд VPN-сервисов, которые работают на территории Российской Федерации нелегально, — объяснил Ткачев. — Соответственно, происходит ряд перенастроек у систем Роскомнадзора, и в рамках этих перенастроек ряд систем могут условно падать. Этот сбой уже не первый. Мы и в прошлом году их наблюдали. Это просто работа по настройке соответствующих шлюзов и фильтров СМО (системы массового обслуживания. — Прим. ред.) Роскомнадзора и технологии, которая будет предотвращать доступ к этим платформам.
По словам представителя Госдумы, сегодняшняя проверка была необходима для обнаружения «узких мест», которые могут в будущем привести к возможной разблокировке шлюзов или каналов.
Сегодняшний сбой длился более двух часов. Он начался примерно в 12:28 мск. С этого времени перестали работать мессенджеры — Telegram, WhatsApp и Viber — а также YouTube, некоторые банковские приложения и другие сервисы. Полностью их работа восстановилась ближе к 15:00 мск. В Минцифры, комментируя сбой, заявили, что проблемы с доступом к мессенджерам и сервисам были не только в России. А в Роскомнадзоре уточнили, что неполадки наблюдались у пользователей в США и Германии.
Это не первый случай в этом месяце, когда мессенджеры перестают работать. Последний раз о массовом сбое Telegram сообщали 18 февраля — тогда к нему не могли подключиться из России, США и Японии.