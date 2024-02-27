Привет, Чебурнет: в Госдуме объяснили, почему в стране легли все мессенджеры

— Есть ряд сайтов, платформ недружественных, доступ к которым у наших пользователей будет ограничен. В том числе и ряд VPN-сервисов, которые работают на территории Российской Федерации нелегально, — объяснил Ткачев. — Соответственно, происходит ряд перенастроек у систем Роскомнадзора, и в рамках этих перенастроек ряд систем могут условно падать. Этот сбой уже не первый. Мы и в прошлом году их наблюдали. Это просто работа по настройке соответствующих шлюзов и фильтров СМО (системы массового обслуживания. — Прим. ред.) Роскомнадзора и технологии, которая будет предотвращать доступ к этим платформам.

