Twitter и Instagram* снова доступны в России

Сегодняшний сбой длился более двух часов. Он начался примерно в 12:28 мск. С этого времени перестали работать мессенджеры — Telegram, WhatsApp и Viber, — а также YouTube, некоторые банковские приложения и другие сервисы. Полностью их работа восстановилась ближе к 15:00 мск. В Минцифры, комментируя сбой, заявили, что проблемы с доступом к мессенджерам и сервисам были не только в России. А в Роскомнадзоре уточнили, что неполадки наблюдались у пользователей в США и Германии.