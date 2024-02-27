Twitter и Instagram* снова доступны в России

После масштабного сбоя в мессенджерах в Россию вернулись заблокированные ранее социальные сети, в частности, Instagram* и Х (бывший Twitter). Теперь зайти на них можно без использования сервисов VPN. Мы проверили их работу с разных усройств, и везде доступ оказался открыт.
Официальных комментариев от Роскомнадзора, который блокирует запрещенные сайты и социальные сети, пока не появлялось. Однако раньше, в октябре 2022 года, подобная ситуация уже случалась. Тогда заблокированные социальные сети были доступны на протяжении нескольких дней, и этот период совпал с ремонтом оборудования в организации подконтрольной Роскомнадзору.
Сегодняшний сбой длился более двух часов. Он начался примерно в 12:28 мск. С этого времени перестали работать мессенджеры — Telegram, WhatsApp и Viber, — а также YouTube, некоторые банковские приложения и другие сервисы. Полностью их работа восстановилась ближе к 15:00 мск. В Минцифры, комментируя сбой, заявили, что проблемы с доступом к мессенджерам и сервисам были не только в России. А в Роскомнадзоре уточнили, что неполадки наблюдались у пользователей в США и Германии.
Это не первый случай в этом месяце, когда мессенджеры перестают работать. Последний раз о массовом сбое Telegram сообщали 18 февраля — тогда к нему не могли подключиться из России, США и Японии.
*Instagram — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.