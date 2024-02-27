В России снова сломался интернет: онлайн-трансляция

Судя по данным сервиса Downdetector, работа Telegram потихоньку восстанавливаеся, но проблема еще осталась.
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Проблемы в работе появились у Сбера и «Тинькофф».
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В пресс-службе «МегаФона» изданию MSK1.RU подтвердили снижение объемов трафика в мессенджерах.
— Мы действительно фиксируем снижение объемов трафика в Telegram и ряде других сервисов. Проблема не связана с сетью «МегаФона», которая продолжает работать штатно, — рассказали представители оператора.
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Сейчас работа мессенджеров понемногу восстанавливается. Во всяком случае появляется доступ к Telegram.
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«Вылечить» Telegram дистанционно попыталась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
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Проблемы сегодня появились также с сотовой связью, сбои наблюдались у крупных операторов: МТС, билайна, «МегаФона», Tele2 и Yota. В беседе с РИА Новости мобильные операторы заявили, что их сети работают штатно и проблема не на их стороне.
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Еще раньше, 30 января, в России сломался интернет. Тогда пользователи жаловались на массовые сбои в сегменте .ru: не открывались многие сайты и интернет-сервисы, не работали мобильные приложения, включая банковские. Из разных регионов страны сообщали о проблемах с мобильным интернетом.
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Для Telegram сегодняшний сбой не первый в этом месяце. Ранее он переставал работать
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После сообщения о глобальном сбое в Telegram стали появляться жалобы и от пользователей других мессенджеров. Проблемы распространились на WhatsApp, Viber, «ВКонтакте», Zoom.
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Так выглядела ситуация с Telegram в первые минуты сбоя.
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Первыми на сбои в работе мессенджеров обратили внимание пользователи Telegram, которые массово начали жаловаться на проблемы со входом. Зайти в мессенджер не получалось ни с телефона, ни с компьютера.
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