В России снова сломался интернет: онлайн-трансляция

Сегодня в России в очередной раз сломался интернет. Первым перестал работать Telegram, через несколько минут сбои появились и в других мессенджерах — недоступными оказались в частности WhatsApp и Viber. Вместе с тем лег YouTube. Обо всём, что известно о масштабном сбое, мы будем рассказывать в этой онлайн-трансляции.