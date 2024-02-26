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Истории

«Не чувствую, что мне 100 лет»: юбилярша раскрыла свой секрет долголетия

История пенсионерки, которая пережила войну и посвятила свою жизнь служению закона

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История северянки, которой исполнилось 100 лет

Видео: Кристина Полевая / 29.RU

— Мне уже теперь столько лет, что на любой вопрос отвечу, — с улыбкой встречает корреспондентов 29.RU Нина Плешанова. В этом году она отметила 100-летний юбилей. Нина Ивановна прошла долгий и сложный путь: пережила Великую Отечественную войну и больше полувека отдала работе в прокуратуре. О своей жизни и секрете долголетия пенсионерка рассказала в видео выше.

Нина Ивановна выросла в многодетной семье в Архангельске, а когда окончила школу, началась война. Девушка решила поступить в юридическую школу и, проучившись два года, отправилась в один из районов Архангельской области. 19-летняя выпускница стала Ниной-следователем — именно так маленькую и хрупкую девушку называли односельчане. Долгожительница до сих пор помнит, как много приходилось ходить пешком: машин не было, лошадей не давали, а доказательную базу для дела собрать надо.

— В основном дела были о растратах у продавцов, большинство деревенских женщин признавали: «Мы проели всё!» Вот и все причины недостачи, — вспоминает пенсионерка. — Было, придешь к продавщице, а у нее трое детей, она плачет и я вместе с ней не могу сдержаться. Но их никто в тюрьму не сажал. Мера наказания была — принудительные работы.

Нина Ивановна объясняет, что талоны на еду были, но выдавать по ним было нечего. Выкарабкивались еле-еле и только те, кто вел свое хозяйство в деревне.

Через пять лет Нина-следователь вернулась в Архангельск и устроилась работать прокурором следственного отдела прокуратуры региона. Говорит, поначалу было страшно, теперь к ней шли дела со всей области.

— Мы все ждали судебных процессов по делам, которые я расследовала и другой работник. Каждому было важно, чем закончится суд. Нам важно было, чтобы наказание было справедливым, — вспоминает 100-летняя архангелогородка.

На пенсию Нина Ивановна вышла в 1991 году старшим помощником прокурора области по надзору за рассмотрением гражданских дел в судах. Последние 30 лет продолжает следить за судьбой расследований, но уже на страницах книг. Пенсионерка любит читать детективы и расстраивается, если автор не показал судебный процесс.

— Вот так моя жизнь в основном в работе прошла. Замуж не вышла и все свои силы отдавала службе. У меня так получалось. Ну что делать? У каждого свое. Вот мне, видимо, судьба такое заказала. И выполнила, — рассказывает Нина Ивановна.

Свою семью Нина Ивановна не создала. О ней заботятся бывшие коллеги и друзья, а с бытом помогает сиделка, которая приходит каждый день. В своем почтенном возрасте Нина Ивановна на здоровье не жалуется.

— Вы знаете, я не скажу, что мне 100 лет, не чувствую этого возраста. Конечно, в зеркало-то когда смотрюсь, так вижу, что к этому делу подходит... На что надеешься? Два-то века не бывает все-таки.

Нина Ивановна признаётся, что прожить так долго помогло чувство полезности и любовь к своему делу жизни.

Рецептом долгой жизни ранее делились долгожительницы Любовь Яковлевна и Августа Архиповна.

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ДолгожителиСекреты долголетия100 лет
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