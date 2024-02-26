«Не чувствую, что мне 100 лет»: юбилярша раскрыла свой секрет долголетия

— Мне уже теперь столько лет, что на любой вопрос отвечу, — с улыбкой встречает корреспондентов 29.RU Нина Плешанова. В этом году она отметила
Нина Ивановна выросла в многодетной семье в Архангельске, а когда окончила школу, началась война. Девушка решила поступить в юридическую школу и, проучившись два года, отправилась в один из районов Архангельской области.
— В основном дела были о растратах у продавцов, большинство деревенских женщин признавали: «Мы проели всё!» Вот и все причины недостачи, — вспоминает пенсионерка. — Было, придешь к продавщице, а у нее трое детей, она плачет и я вместе с ней не могу сдержаться. Но их никто в тюрьму не сажал. Мера наказания была — принудительные работы.
Нина Ивановна объясняет, что талоны на еду были, но выдавать по ним было нечего. Выкарабкивались еле-еле и только те, кто вел свое хозяйство в деревне.
Через пять лет Нина-следователь вернулась в Архангельск и устроилась работать прокурором следственного отдела прокуратуры региона. Говорит, поначалу было страшно, теперь к ней шли дела со всей области.
— Мы все ждали судебных процессов по делам, которые я расследовала и другой работник. Каждому было важно, чем закончится суд. Нам важно было, чтобы наказание было справедливым, — вспоминает
На пенсию Нина Ивановна вышла в 1991 году старшим помощником прокурора области по надзору за рассмотрением гражданских дел в судах. Последние 30 лет продолжает следить за судьбой расследований, но уже на страницах книг. Пенсионерка любит читать детективы и расстраивается, если автор не показал судебный процесс.
— Вот так моя жизнь в основном в работе прошла. Замуж не вышла и все свои силы отдавала службе. У меня так получалось. Ну что делать? У каждого свое. Вот мне, видимо, судьба такое заказала. И выполнила, — рассказывает Нина Ивановна.
Свою семью Нина Ивановна не создала. О ней заботятся бывшие коллеги и друзья, а с бытом помогает сиделка, которая приходит каждый день. В своем почтенном возрасте Нина Ивановна на здоровье не жалуется.
— Вы знаете, я не скажу, что мне 100 лет, не чувствую этого возраста. Конечно, в зеркало-то когда смотрюсь, так вижу, что к этому делу подходит... На что надеешься? Два-то века не бывает все-таки.
Нина Ивановна признаётся, что прожить так долго помогло чувство полезности и любовь к своему делу жизни.
Рецептом долгой жизни ранее делились долгожительницы Любовь Яковлевна и Августа Архиповна.