«Не чувствую, что мне 100 лет»: юбилярша раскрыла свой секрет долголетия

Нина Ивановна объясняет, что талоны на еду были, но выдавать по ним было нечего. Выкарабкивались еле-еле и только те, кто вел свое хозяйство в деревне.

Через пять лет Нина-следователь вернулась в Архангельск и устроилась работать прокурором следственного отдела прокуратуры региона. Говорит, поначалу было страшно, теперь к ней шли дела со всей области.

