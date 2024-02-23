США и Европа ввели санкции против России. В списке — губернаторы, министры и известные компании

В августе 2023 года его приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. В сентябре перевели в единое помещение камерного типа (это самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов). В начале декабря 2023 года помощники Алексея Навального рассказывали, что потеряли возможность получать информацию о том, где он находится и что с ним происходит. В конце декабря стало известно, что он находится в ИК-3 в поселке Харп на Ямале. 16 февраля ФСИН сообщила о смерти заключенного. Официальная причина смерти пока не названа.

