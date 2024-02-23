Детей не выпустят за границу: как с 1 марта изменятся правила выезда из России

— Одна наша турист, она юридический работник, перед выездом изучила все документы, постановления и сделала интересный вывод. По ее словам, основная масса задержанных на границе — это туристы, которые путешествуют самостоятельно, — рассказывает турагент Наталья Сахнова. — Вы знаете, если не проверил турагент, то, наверное, это турагент плохой. Грамотный менеджер всегда возьмет документы, проверит штампы, визы.

Впрочем, проверить, есть ли на свидетельстве о рождении вашего ребенка красный штамп, вы можете и самостоятельно.