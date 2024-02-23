Детей не выпустят за границу: как с 1 марта изменятся правила выезда из России

Те, кто уже начал планировать отпуск, узнали, что их детей могут не выпустить за границу. А всё из-за нововведений, которые вступят в силу с 1 марта. Пока родители штурмуют паспортные столы, мы разобрались в документе, который регламентирует новые правила выезда за рубеж, и готовы рассказать вам, что и для кого изменится и на какие нюансы нужно обратить внимание, если вы не хотите, чтобы ваши планы на семейный отпуск пошли прахом.
Что изменилось в правилах выезда детей за границу
С заграничными путешествиями в последнее время появляется всё больше трудностей. Мало того, что стран, где для любого российского туриста открыты все двери, стало заметно меньше, так еще и внезапно в загранпаспортах россиян стали находить всё больше ошибок, из-за которых путешественников разворачивают перед самым вылетом. Но внимательно следить за опечатками и шероховатостями нужно не только в основном документе отпускника. С 1 марта вступает в силу закон, который в том числе прописывает правила выезда за рубеж детей до 14 лет. Теперь, чтобы юных туристов выпустили за границу, в их свидетельстве о рождении должна присутствовать отметка о российском гражданстве — специальный красный штамп.
Кому откажут в выезде за границу
Как и из любого правила, из этого нововведения тоже есть исключения. Во-первых, такой порядок выезда из России касается только тех детей, которые собираются пересекать границу исключительно со свидетельством о рождении на руках. Во-вторых, список стран, готовых принять юных российских туристов только с этим единственным документом, не такой уж широкий и прописан международными договорами РФ и договоренностями с иностранными государствами. И таких государств всего пять.
Красный штамп о гражданстве должен стоять на обратной стороне свидетельства о рождении детей. По информации пограничной службы ФСБ России, эта отметка не нужна в том случае, если у ребенка есть заграничный паспорт. Также она не понадобится, если вы отправляетесь с ребенком в другие страны — те, с которыми у РФ пока нет соответствующих договоров: Турция, Индия, Таиланд и все остальные.
— Одна наша турист, она юридический работник, перед выездом изучила все документы, постановления и сделала интересный вывод. По ее словам, основная масса задержанных на границе — это туристы, которые путешествуют самостоятельно, — рассказывает турагент Наталья Сахнова. — Вы знаете, если не проверил турагент, то, наверное, это турагент плохой. Грамотный менеджер всегда возьмет документы, проверит штампы, визы.
Впрочем, проверить, есть ли на свидетельстве о рождении вашего ребенка красный штамп, вы можете и самостоятельно.
Где поставить отметку о гражданстве в свидетельство о рождении
Если вы с семьей в ближайшее время собрались отдохнуть в Абхазии, Белоруссии, Казахстане, Киргизии или Южной Осетии, а заграничного паспорта у ребенка нет, то отметка в свидетельстве о рождении необходима. Поставить ее можно в территориальном подразделении по вопросам миграции по месту жительства.
Беда в том, что работают они в порядке живой очереди — через МФЦ или личный кабинет на «Госуслугах» записаться вы не сможете. Поэтому нужно прийти в отделение в рабочие часы и дождаться приема. Причем если в одних отделениях печать ставят сразу, то в иных принимают документы, забрать которые вы сможете по готовности — обычно в течение пяти рабочих дней.