«Просили полицейского, чтобы он меня задержал»: зачем 53-летняя гадалка ходит зимой в шортах и топике по улице при минус 35

Пуховики, куртки и сапоги она раздала знакомым около семи лет назад. Именно тогда Ольга решила закаляться. Начала с моржевания, но окунания в прорубь ей стало мало:



— Я начала потихоньку избавляться от одежды. Сняла колготки, переоделась в облегченную куртку, затем — в ветровку, ее сменила на тельняшку, а тельняшку — на футболку. Потом майка, топик. Ходила босиком по снегу: сначала по несколько секунд, а потом дошло до семи минут. Такое закаливание, по моему мнению, полезно для здоровья. Бесплатно и дешево. На шестом десятке лет я хожу только к стоматологу. Уже и не помню, когда болела в последний раз.