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Истории

«Просили полицейского, чтобы он меня задержал»: зачем 53-летняя гадалка ходит зимой в шортах и топике по улице при минус 35

В гардеробе женщины нет верхней одежды

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Прохожие при виде Ольги оборачиваются

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По городским пабликам Омска распространилась фотография дамы, которая стоит на остановке в коротких шортах и топике. Всё бы ничего, однако кадр сделан в январе: на дороге лежит снег, другие ожидающие общественный транспорт укутаны в теплую верхнюю одежду. Под публикациями горожане стали угадывать, почему женщина одета не по погоде. Одни шутили, что она прилетела из Таиланда, другие — что у нее украли в спортзале шубу. Есть и негативные комментарии — о побеге из психушки. Корреспонденты NGS55.RU познакомились с этой смелой женщиной и узнали, почему она одевается в летние вещи зимой, не замерзает ли в 30-градусные морозы и зачем, когда случились поломки на ТЭЦ-5, ставила палатку в квартире.

Это фото распространили по соцсетям

Это фото распространили по соцсетям

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В гардеробе 53-летней Ольги самое теплое из одежды — это тельняшка и специальная футболка с длинным рукавом для занятий спортом. Из обуви — две пары зимних кроссовок. Ольга запросто может ходить по улицам и босиком, однако считает, что сейчас это негигиенично — в городе повсюду снежная каша.

Вместо пуховика

Вместо пуховика

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Пуховики, куртки и сапоги она раздала знакомым около семи лет назад. Именно тогда Ольга решила закаляться. Начала с моржевания, но окунания в прорубь ей стало мало:

— Я начала потихоньку избавляться от одежды. Сняла колготки, переоделась в облегченную куртку, затем — в ветровку, ее сменила на тельняшку, а тельняшку — на футболку. Потом майка, топик. Ходила босиком по снегу: сначала по несколько секунд, а потом дошло до семи минут. Такое закаливание, по моему мнению, полезно для здоровья. Бесплатно и дешево. На шестом десятке лет я хожу только к стоматологу. Уже и не помню, когда болела в последний раз.

Ольга никогда не болеет

Ольга никогда не болеет

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Еще Ольга любит кататься на охотничьих лыжах в парке и ездить на горном велосипеде. Она передвигается на нём по городу и за его пределы в любое время года. Общественным транспортом пользуется редко. Говорит, не больше 10 раз за год, но именно здесь случаются выпады в ее адрес из-за внешнего вида.

Реакция на женщину в летней одежде зимой у окружающих разная

Реакция на женщину в летней одежде зимой у окружающих разная

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— Одна женщина в автобусе сидела спокойно себе, попивала пивко, щелкала семечки. И вдруг внезапно у нее началась истерия. Видите ли, ее духовные скрепы нарушены из-за того, что у меня голые ноги и видно живот. А летом, простите, в транспорте в шубах ездят? Ну какая разница? Ей же не холодно от меня. А как-то раз тетушки на остановке закатили истерику, что я в таком виде стою. Их интересовало, почему я без штанов. Потом они вцепились в какого-то полицейского проходящего и попросили, чтобы он меня немедленно задержал, — от души смеется Ольга.

Глядя на это фото, хочется одеть Ольгу, но ей вовсе не холодно

Глядя на это фото, хочется одеть Ольгу, но ей вовсе не холодно

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После этих историй Ольга начала накидывать олимпийку «ради приличия, чтобы не тревожить людей». А потом ей стало всё равно. К ней часто подходят прохожие и просят сфотографироваться, некоторые делают это исподтишка, хотя женщина никогда не против попозировать на камеру. Она открыта для общения. Нередко незнакомые люди просят потрогать ее, чтобы убедиться, что кожа женщины теплая. Интересуются, как она пришла к такому образу жизни и не холодно ли ей. На последний вопрос у нее ответ отрицательный. Ольга гуляла по городу даже в декабре, когда в Омске стояли морозы -35 градусов. В тот период единственное, что ее волновало, так это отопление:

Омичка живет с попугаем Мулей

Омичка живет с попугаем Мулей

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— У нас в доме и без того были проблемы с отоплением — я уже и к президенту обращалась, и куда только можно. Я бы жила спокойно в холодной квартире, не напрягаясь, если не надо было бы платить деньги за неоказанную услугу и если бы у меня не было бы попугая. Помимо этого, еще и обои отклеиваются, да и всё остальное приходит в негодность. А еще и на ТЭЦ-5 поломки случились. Мне-то всё равно: я по квартире тоже в шортах щеголяю, а вот Муле было холодно. Мне дома приходилось ставить палатку, согревать птичку кастрюлями с горячей водой.

Дома у Ольги очень много разных необычных вещиц

Дома у Ольги очень много разных необычных вещиц

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Секрет молодости

Секрет молодости

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Основное место работы у Ольги весьма нестандартное, как и она сама. Последние 30 лет она занимается гаданием на картах Таро и даже открыла свой собственный салон, где принимает клиентов. На встречу с ними не позволяет приходить в любимых шортах и топе — надевает платья или костюмы.

Омичка зарабатывает на жизнь гаданием

Омичка зарабатывает на жизнь гаданием

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— Я считаю себя счастливым и самодостаточным человеком. Занимаюсь тем, что приносит мне удовольствие. На негативные комментарии некоторых людей я реагирую спокойно. Обижаться на них не стоит. Это лишь значит, что у них на душе скопилось много морального шлака и им надо его выплеснуть. Я не ругаюсь с ними в ответ, а просто улыбаюсь и иду своей дорогой.

Ольга очень позитивный человек

Ольга очень позитивный человек

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