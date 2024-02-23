«Личная жизнь ушла на второй план»: экс-звезда «Дома-2» начал вести канал из зоны СВО. Видео

39-летний экс-участник шоу «Дом-2» (18+) Александр Задойнов из Ярославля ушел на СВО и завел телеграм-канал ZA, в котором рассказывает о своей службе. Зрителей звезда сразу предупредил: все, кто против СВО или России, должны добровольно покинуть чат.
Канал появился только в феврале 2024 года.
— Выхожу на связь, когда имею возможность, а возможность имею не так часто, — сообщил Задойнов в одном из видео.
В другом обращении Александр рассказал, как относятся к российским бойцам на территориях, которые переходят под их контроль.
— Мало осталось людей в деревнях, городах. Но нас встретили достаточно тепло. Некоторые открыли свои продуктовые магазинчики, куда солдаты ходят покупать что-то. Министерство обороны нас, конечно, обеспечивает и едой, и одеждой, и боеприпасами — этого достаточно. Но иногда хочется чего-то вкусненького. Агрессии я не встречал. Все достаточно милые, улыбаются, даже благодарят, — поделился он.
Задойнов еще раз подчеркнул, что решение пойти на СВО принял самостоятельно. И добавил, что личная жизнь для него сейчас ушла на второй план.
— Сейчас главная задача — выжить и победить! — сообщил Задойнов.
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Напомним, 39-летний Александр Задойнов подписал контракт с Минобороны на участие в СВО в декабре