«Личная жизнь ушла на второй план»: экс-звезда «Дома-2» начал вести канал из зоны СВО. Видео

Напомним, 39-летний Александр Задойнов подписал контракт с Минобороны на участие в СВО в декабре 2023 года . Служить отправился не из родного Ярославля или Сочи, где жил в последнее время, а от Ханты-Мансийского автономного округа. Пояснил, что был наслышан об особом человеческом отношении к добровольцам в этом регионе. Задойнов не раз заявлял, что воспринимает участие в СВО как свой гражданский и человеческий долг. А вот супруга Александра Ксения сомневалась в этом. По ее мнению, супруг таким образом хочет решить свои личные и финансовые проблемы.