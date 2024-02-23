«Все живут счастливо, и меня это сильно угнетает»: трагическая история самой высокой женщины

Но мировая слава не принесла счастья Яо Дефен. Ее гигантизм был связан с опухолью головного мозга. У семьи не было денег, чтобы прооперировать Яо и удалить опухоль в детском возрасте. В результате к 35 годам Дефен больше лежала, чем ходила, мучаясь от боли. И едва ли не большую боль ей приносила жестокость людей. Единственной возможностью зарабатывать для нее были представления в цирке. Но тамошний хозяин обращался с Яо жестоко: запирал ее, не разрешал ходить к врачу, когда она получала травмы, а в конце концов просто ограбил, угрожая расправой.