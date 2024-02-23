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«Все живут счастливо, и меня это сильно угнетает»: трагическая история самой высокой женщины

Яо Дефен попала в Книгу рекордов Гиннесса, но всю жизнь страдала из-за болезни и жестокости людей

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Видео: Городские порталы

Когда специалисты Книги рекордов Гиннесса объявили китаянку Яо Дефен самой высокой в мире женщиной, ее рост составлял 2 метра 33,3 сантиметра. По некоторым данным, до своей смерти в 2012 году она успела прибавить еще 3 сантиметра.

Но мировая слава не принесла счастья Яо Дефен. Ее гигантизм был связан с опухолью головного мозга. У семьи не было денег, чтобы прооперировать Яо и удалить опухоль в детском возрасте. В результате к 35 годам Дефен больше лежала, чем ходила, мучаясь от боли. И едва ли не большую боль ей приносила жестокость людей. Единственной возможностью зарабатывать для нее были представления в цирке. Но тамошний хозяин обращался с Яо жестоко: запирал ее, не разрешал ходить к врачу, когда она получала травмы, а в конце концов просто ограбил, угрожая расправой.

Посмотрите короткое видео о трагической истории этой женщины, горькую участь которой вряд ли сделал слаще мировой рекорд.

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